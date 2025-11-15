Στασινός (ΤΕΕ): Παραμένουμε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Με αφορμή την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τιμά την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, μίας ύψιστης πράξης αντίστασης και αντίδρασης στο δικτατορικό καθεστώς. Διεκδικώντας Ελευθερία, Δημοκρατία και προκοπή, η νεολαία, οι φοιτητές, οι επιστήμονες, οι εργαζόμενοι και πολίτες όλων των ηλικιών, με ενότητα και ομοψυχία, ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στον αυταρχισμό και τον σκοταδισμό.

Η εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 στο ΕΜΠ αποτελεί μία ξεχωριστή στιγμή στη σύγχρονη Ιστορία μας καθώς υπενθυμίζει ότι η κοινωνική απελευθέρωση, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, η γνώση και η πρόοδος δεν θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα αλλά, αντίθετα, να προστατεύονται μέσα από την κοινωνική, συλλογική, προσωπική δράση και συμπεριφορά.

Σήμερα, περισσότερο από μισό αιώνα μετά, με πλήρη επίγνωση και υπερηφάνεια αναγνωρίζουμε ότι τα αιτήματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» αποτελούν οδηγό για τη χάραξη της πορείας μας σε ένα μέλλον γεμάτο ενδιαφέρον και προκλήσεις. Σε ένα περιβάλλον με έντονες αλλαγές και αβεβαιότητες, η ελεύθερη σκέψη και πρωτοβουλία, η παραγωγή γνώσης και η έρευνα, η εργασία μας, μπορούν να αποτελέσουν έναν σταθερό σύμβουλο και μία πυξίδα στον βηματισμό μας.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου υπήρξε η κορύφωση της αντίστασης στη δικτατορία. Ταυτόχρονα, αποτέλεσε το εφαλτήριο και το τοπόσημο για την έναρξη μίας νέας πορείας σε ένα καλύτερο αύριο για την Πατρίδα συνολικά. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως ο μεγαλύτερος επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας της χώρας, και οι Έλληνες Διπλωματούχοι Μηχανικοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τα ιστορικά γεγονότα, τα πρόσωπα, τους θεσμούς, τις αξίες και τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ερχόμαστε, άλλωστε, από την ίδια ρίζα.

Οι επιλογές που κάνουμε, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο μέσα από το ΤΕΕ, συνεισφέρουν έμπρακτα στην ανάπτυξη της χώρας, μίας ανάπτυξης βασισμένης στη γνώση, την επιστήμη και τη λογική. Με θεμέλιο την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, την παιδεία και τη προκοπή, αξίες για τις οποίες πάλεψαν γενιές Ελλήνων με υπέρλαμπρο παράδειγμα της εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973.

Στο ΤΕΕ υπηρετούμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το υψηλό επίπεδο των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών αλλά και του επαγγέλματος του μηχανικού. Θα συνεχίσουμε να είμαστε θεμέλιος λίθος για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της ίδιας της χώρας. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες της εποχής μας προς όφελος των πολλών και διεκδικώντας τη συμμετοχή όλων.

Καθώς η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις και ορόσημα, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι το μήνυμα του Πολυτεχνείου για κοινωνική και ατομική πρόοδο θα συμβαδίσει με την οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη όλων, χωρίς εξαιρέσεις. Ο τεχνικός κόσμος της χώρας θα σταθεί και πάλι στο ύψος των περιστάσεων και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί: μηχανικοί και τεχνικοί, επιστήμονες και εργάτες, νέοι και ηλικιωμένοι, εργαζόμενοι και άνεργοι, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι.

Η ανάπτυξη και η ανθεκτικότητα, σε ένα περιβάλλον πιο πράσινο, με ασφάλεια και κοινωνική συνοχή δεν θα είναι πραγματική αν δεν αφορά ολόκληρη την κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς. Για ένα καλύτερο αύριο ατομικό, συλλογικό, εθνικό».