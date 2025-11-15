ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στασινός (ΤΕΕ): Παραμένουμε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου
Επιχειρήσεις
14:51 - 15 Νοε 2025

Στασινός (ΤΕΕ): Παραμένουμε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με αφορμή την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τιμά την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, μίας ύψιστης πράξης αντίστασης και αντίδρασης στο δικτατορικό καθεστώς. Διεκδικώντας Ελευθερία, Δημοκρατία και προκοπή, η νεολαία, οι φοιτητές, οι επιστήμονες, οι εργαζόμενοι και πολίτες όλων των ηλικιών, με ενότητα και ομοψυχία, ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στον αυταρχισμό και τον σκοταδισμό.

Η εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 στο ΕΜΠ αποτελεί μία ξεχωριστή στιγμή στη σύγχρονη Ιστορία μας καθώς υπενθυμίζει ότι η κοινωνική απελευθέρωση, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, η γνώση και η πρόοδος δεν θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα αλλά, αντίθετα, να προστατεύονται μέσα από την κοινωνική, συλλογική, προσωπική δράση και συμπεριφορά.

Σήμερα, περισσότερο από μισό αιώνα μετά, με πλήρη επίγνωση και υπερηφάνεια αναγνωρίζουμε ότι τα αιτήματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» αποτελούν οδηγό για τη χάραξη της πορείας μας σε ένα μέλλον γεμάτο ενδιαφέρον και προκλήσεις. Σε ένα περιβάλλον με έντονες αλλαγές και αβεβαιότητες, η ελεύθερη σκέψη και πρωτοβουλία, η παραγωγή γνώσης και η έρευνα, η εργασία μας, μπορούν να αποτελέσουν έναν σταθερό σύμβουλο και μία πυξίδα στον βηματισμό μας.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου υπήρξε η κορύφωση της αντίστασης στη δικτατορία. Ταυτόχρονα, αποτέλεσε το εφαλτήριο και το τοπόσημο για την έναρξη μίας νέας πορείας σε ένα καλύτερο αύριο για την Πατρίδα συνολικά. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως ο μεγαλύτερος επιστημονικός και επαγγελματικός φορέας της χώρας, και οι Έλληνες Διπλωματούχοι Μηχανικοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τα ιστορικά γεγονότα, τα πρόσωπα, τους θεσμούς, τις αξίες και τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ερχόμαστε, άλλωστε, από την ίδια ρίζα.

Οι επιλογές που κάνουμε, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο μέσα από το ΤΕΕ, συνεισφέρουν έμπρακτα στην ανάπτυξη της χώρας, μίας ανάπτυξης βασισμένης στη γνώση, την επιστήμη και τη λογική. Με θεμέλιο την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, την παιδεία και τη προκοπή, αξίες για τις οποίες πάλεψαν γενιές Ελλήνων με υπέρλαμπρο παράδειγμα της εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973.

Στο ΤΕΕ υπηρετούμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το υψηλό επίπεδο των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών αλλά και του επαγγέλματος του μηχανικού. Θα συνεχίσουμε να είμαστε θεμέλιος λίθος για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της ίδιας της χώρας. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες της εποχής μας προς όφελος των πολλών και διεκδικώντας τη συμμετοχή όλων.

Καθώς η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις και ορόσημα, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι το μήνυμα του Πολυτεχνείου για κοινωνική και ατομική πρόοδο θα συμβαδίσει με την οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη όλων, χωρίς εξαιρέσεις. Ο τεχνικός κόσμος της χώρας θα σταθεί και πάλι στο ύψος των περιστάσεων και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί: μηχανικοί και τεχνικοί, επιστήμονες και εργάτες, νέοι και ηλικιωμένοι, εργαζόμενοι και άνεργοι, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι.

Η ανάπτυξη και η ανθεκτικότητα, σε ένα περιβάλλον πιο πράσινο, με ασφάλεια και κοινωνική συνοχή δεν θα είναι πραγματική αν δεν αφορά ολόκληρη την κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς. Για ένα καλύτερο αύριο ατομικό, συλλογικό, εθνικό».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

METLEN: Επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το Engineering The World 2026
Επιχειρήσεις

METLEN: Επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το Engineering The World 2026

Στασινός (ΤΕΕ): Σώθηκε της πικροδάφνης ο ανθός από το μαζικό ξερίζωμα στις πόλεις μας
Ειδήσεις

Στασινός (ΤΕΕ): Σώθηκε της πικροδάφνης ο ανθός από το μαζικό ξερίζωμα στις πόλεις μας

ΤΕΕ: Αναγκαίοι οι υποχρεωτικοί περιοδικοί έλεγχοι σε όλα τα κτίρια για ουσιαστική μείωση ατυχημάτων και δυστυχημάτων
Πολιτική

ΤΕΕ: Αναγκαίοι οι υποχρεωτικοί περιοδικοί έλεγχοι σε όλα τα κτίρια για ουσιαστική μείωση ατυχημάτων και δυστυχημάτων

Πρωτοβουλίες Στασινού (ΤΕΕ) για ολοκληρωμένο σχεδιασμό στη διαχείριση νερού
ΥΔΡΕΥΣΗ

Πρωτοβουλίες Στασινού (ΤΕΕ) για ολοκληρωμένο σχεδιασμό στη διαχείριση νερού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/05/2026 - 16:53

Συνάντηση Δένδια - Θεοδωρικάκου για την υλοποίηση του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:48

Τασούλας και Δένδιας «ενωμένοι» ενάντια στην απειλή από την Τουρκία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:44

Επιμένει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – «Φρένο» από τη Fed στις μειώσεις επιτοκίων

Ναυτιλία
28/05/2026 - 16:33

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία στο επίκεντρο γεωπολιτικής, ενέργειας και ανάπτυξης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/05/2026 - 16:32

Η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές απ’ όσο πιστεύουμε

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:25

Κάλας: Ρωσική παγίδα η πρόταση για διαπραγματεύσεις μέσω ειδικού απεσταλμένου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:23

Temu για πρόστιμο των €200 εκατ.: Υπερβολικό, εξετάζουμε την αντίδραση μας

Υγεία
28/05/2026 - 16:15

Η Κίνα καταναλώνει σχεδόν το ήμισυ των τσιγάρων παγκοσμίως – Γιατί δεν μπορεί να το κόψει;

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 16:13

METRO ΑΕΒΕ: Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €26,5 εκατ., αυξημένα κατά 14,7%

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/05/2026 - 16:08

Ευρωπαϊκή αποστολή στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις: «Απαιτούνται διαφάνεια και αυστηροί έλεγχοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:00

Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: «Θεωρίες που θα ζήλευαν ακόμη και οι ψεκασμένοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 15:54

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευρωβουλευτές μιλούν για συγκάλυψη, παράνομες ενισχύσεις και ζημιά €800 εκατ.

Οικονομία
28/05/2026 - 15:50

«Καμπανάκι» ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια: Ζητά αυστηρότερη εποπτεία στους Servicers

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 15:42

Πλαστικά Κρήτης: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της εταιρείας

Ναυτιλία
28/05/2026 - 15:30

Τα Ποσειδώνια ανοίγουν τις πύλες τους αναδεικνύοντας τη δυναμική της ναυτιλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 15:20

Νίκος Σαλακάς: Ο ανθρώπινος παράγοντας στο επίκεντρο του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της Alpha Bank

Ειδήσεις
28/05/2026 - 15:05

Η Τουρκία μπλοκάρει την Κύπρο από τις διεργασίες της COP31

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 14:53

Ούτε 2015, ούτε 2019, ούτε 2023

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Η ΕΕ χτυπά την Temu με πρόστιμο-μαμούθ €200 εκατ. για επικίνδυνα προϊόντα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Πώς και για πόσο μπορεί να αντέξει το Ιράν τον οικονομικό πόνο του αμερικανικού αποκλεισμού;

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 14:35

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

Οικονομία
28/05/2026 - 14:31

Θεοδωρόπουλος: Σύγκλιση με την Ευρώπη μέσω επενδύσεων και αύξησης παραγωγικότητας

Πολιτική
28/05/2026 - 14:22

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις: Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης

Πολιτική
28/05/2026 - 14:17

O Θεοδωρικάκος κάνει... έκκληση σε βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να ρίξουν τις τιμές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 14:10

Eurobank: Νέο HealthTech Cluster για την ενίσχυση της καινοτομίας στην υγεία και τη βιοτεχνολογία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:06

Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης ElevenLabs για το ψηφιακό κράτος

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:57

Τραμπ: «Πλήρης στήριξη» στον Πασινιάν πριν τις εκλογές στην Αρμενία

Ναυτιλία
28/05/2026 - 13:43

DryDel: Νέες ναυπηγήσεις στην Ιαπωνία και στρατηγική ανανέωσης στόλου με ορίζοντα το 2030

Ειδήσεις
28/05/2026 - 13:43

Πρεμιέρα την Παρασκευή (29/5) για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια

Νομίσματα
28/05/2026 - 13:32

Ηχηρή πτώση στα crypto – Ποιοι παράγοντες οδηγούν το Bitcoin στα $73.000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ