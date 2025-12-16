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Ford Explorer: Με ευρωπαϊκό DNA
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18:01 - 16 Δεκ 2025

Ford Explorer: Με ευρωπαϊκό DNA

Reporter.gr Newsroom
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Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer προσφέρει κορυφαίες τεχνολογίες, σχεδίαση με ευρωπαϊκό κατασκευαστικό DNA σε κάθε του πτυχή.

Είναι σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, ένα κορυφαίο, ηλεκτρικό που προσφέρει όσα χρειάζεστε και ακόμα περισσότερα.

Το νέο ηλεκτρικό SUV προσφέρει πολυτελές εσωτερικό με κορυφαίους χώρους για όλους τους επιβάτες και τις αποσκευές τους, απρόσκοπτη συνδεσιμότητα νέας γενιάς και τις απαράμιλλες επιδόσεις στο δρόμο.

Eπίσης, οι αγοραστές θα εκτιμήσουν την πρακτικότητα, την πολυτέλεια, τον πλούσιο εξοπλισμό, τις προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού αλλά και τις ασύγκριτες δυνατότητες στους τομείς της φόρτισης.

Προσφέρει αυτονομία άνω των 600 χλμ. και ταχεία φόρτιση 185 kW, που του επιτρέπει να φορτίζει από το 10 έως το 80% σε περίπου 26 λεπτά. Το νέο Ford Explorer έρχεται να καλύψει σήμερα κάθε απαίτηση με σύστημα μετάδοσης κίνησης με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες και απόδοση που κυμαίνεται από 170 έως και 340 ίππους.

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Σπορ εσωτερικό με υψηλής ποιότητας υλικά

Στο εσωτερικό, ο σύγχρονος και μινιμαλιστικός σχεδιασμός συνδυάζεται με υλικά και χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας, όπως είναι για παράδειγμα τα σμιλεμένα σπορ καθίσματα - που διαθέτουν ενσωματωμένα προσκέφαλα - και η εξελιγμένη μπάρα ήχου, τα οποία συναντάται συνήθως σε concept cars παρά σε οικογενειακά οχήματα. Σημείο αναφοράς στο εσωτερικό του νέου Ford Explorer είναι το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move της Ford, το οποίο όχι μόνο κρατά τους επιβάτες συνδεδεμένους, αλλά ξεχωρίζει επίσης χάρη σε μια κινητή οθόνη αφής 14,6 ιντσών, με ασύρματη ενσωμάτωση Android Auto και Apple CarPlay.

Αυτή μπορεί να μετακινείται ομαλά τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των οδηγών, ενώ πίσω της φιλοξενεί έναν κρυφό, πρακτικό αποθηκευτικό χώρο My Private Locker, ο οποίος κλειδώνει και κρατά ασφαλή όσα αντικείμενα αποθηκευτούν εκεί.

Τους έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους του νέου Ford Explorer έρχεται να συμπληρώσει ο αποθηκευτικός χώρος Mega Console ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα. Με 17 λίτρα αποθήκευσης, διαθέτει αρκετό χώρο για την αποθήκευση μιας μεγάλης τσάντας, ενός φορητού υπολογιστή και μπουκαλιών 1,5 λίτρου.

Το νέο Explorer είναι εφοδιασμένο με τα πιο αποτελεσματικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού, τα οποία περιλαμβάνουν, για πρώτη φορά σε όχημα Ford στην Ευρώπη, το Assisted Lane Change το οποίο προσφέρει ομαλή και ασφαλή αλλαγή λωρίδας με το πάτημα του μοχλού των φλας, καθώς και το Clear Exit Assist το οποίο προειδοποιεί για ποδηλάτες που πλησιάζουν πριν οι επιβάτες ανοίξουν τις πόρτες στα πολυσύχναστα κέντρα των πόλεων.

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To Ford που αγαπάς, με επιτόκιο 0,9%

Η Ford Motor Ελλάς κάνει το Explorer ακόμη πιο εύκολο στην απόκτηση του με ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, με ασυναγώνιστο ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο μόλις 0,9%, όντας μία από τις πλέον ανταγωνιστικές προτάσεις της ελληνικής αγοράς, προτάσσοντας μεταξύ άλλων κορυφαία ευελιξία και προνομιακούς όρους.

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