Άναψαν τα αίματα με Λαφαζάνη και Ήσυχο, πριν καν κυκλοφορήσει το βιβλίο του Τσίπρα

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ήσυχος τη φημολογούμενη συνάντηση με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ που φέρεται να περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του "Ιθάκη".

Ο ίδιος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 είπε: "Ουδέποτε βρέθηκα σε ένα τέτοιο ταξίδι, εκείνη την περίοδο ήμουν με τον Αποστολάκη στη Βραζιλία".

Ο ίδιος στηλίτευσε τις συναντήσεις Αλέξη Τσίπρα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ για τον οποίο μάλιστα είπε ότι μοιράζονται τις ίδιες αξίες.

Το βλέπει περισσότερο ως επάγγελμα παρά ως κοινωνικό λειτούργημα, είπε σχετικά με την λεγόμενη «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή.

Διάψευση για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ, που περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του έκανε και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, υπουργός Ενέργειας στην πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Λαφαζάνης υποστήριξε βέβαια ότι διατηρεί επιφυλάξεις για όσα διαρρέονται και σημειώνει ότι θα δώσει την απάντησή του όταν κυκλοφορήσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

Αν, όμως, όντως αυτό έχει γραφτεί, ο κ. Λαφαζάνης το διαψεύδει. «Από τον Αλέξη Τσίπρα τα περιμένω όλα πλέον, βρίσκεται σε δεινή θέση, θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Έπαιξε ρόλο στην επιβάρυνση όλων μας. Πρώτη φορά λέει ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας; Για πιο κρίσιμα και σοβαρά θέματα είπε ψέματα για αυτό θα έλεγε αλήθεια; Αυτά είναι χονδροειδή ψέματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ. Είναι αστεία πράγματα αυτά».