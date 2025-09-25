Καρυστιανού: Αίτημα εκταφής της Μάρθης - «Λείπουν οι εξετάσεις DNA της κόρης μου»

Αίτημα εκταφής για την κόρη της, Μάρθη, η οποία έχασε τη ζωή της στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, κατέθεσε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 2023.

Η κ. Καρυστιανού ζητά η σορός της κόρης της να εκταφεί, προκειμένου να διενεργηθούν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, με στόχο την ανεύρεση της πραγματικής αιτίας θανάτου. Όπως τονίζει, στον φάκελο με τα αποτελέσματα DNA των θυμάτων, απουσιάζουν πλήρως οι εξετάσεις που αφορούν τη δική της κόρη.

Στο υπόμνημά της επισημαίνει ότι το αίτημα εκταφής έχει διπλή βάση:

Για λόγους ταυτοποίησης (άρθρα 8 & 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – ΕΣΔΑ).

Για λόγους διερεύνησης των χημικών ουσιών που, όπως αναφέρει, προκάλεσαν τη φονική πυρόσφαιρα στο μοιραίο δυστύχημα (άρθρο 6 ΕΣΔΑ).

Παράλληλα, η ίδια καταγγέλλει ότι στην περίπτωση της κόρης της δεν πραγματοποιήθηκε ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, νεκροψία και νεκροτομή, όπως προκύπτει, σύμφωνα με την ίδια, από το υπ’ αριθμόν 447/2023 έγγραφο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας.

Η Μαρία Καρυστιανού υπογραμμίζει ότι η εκταφή είναι πλέον αναγκαία, τόσο για την πλήρη και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση, όσο και για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε συμβολή χημικών ουσιών στη φονική καταστροφή που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.