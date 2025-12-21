Ζελένσκι: Ζητά νέα συνάντηση με τους Ευρωπαίους μετά τις διαβουλεύσεις στις ΗΠΑ

Νέα συνάντηση με Ευρωπαίους ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες που είχε η ουκρανική αντιπροσωπεία με Αμερικανούς αξιωματούχους στο Μαϊάμι, καθώς οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Υπάρχει μια κοινή αίσθηση πως μετά τη δουλειά που έκανε η διπλωματική ομάδα μας στις ΗΠΑ, θα πρέπει τώρα να πραγματοποιήσουμε διαβουλεύσεις με Ευρωπαίους εταίρους σε έναν ευρύτερο κύκλο», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιούνας Γκαρ Στόρε.

«Πρόοδος» στο Μαϊάμι

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι η αντιπροσωπεία της χώρας του στη Φλόριντα συνεργάστηκε στενά με Αμερικανούς διαπραγματευτές και ότι καταγράφεται ταχεία πρόοδος. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ ευχαρίστησε τη Νορβηγία για τη συνεχή υποστήριξή της.

Μετά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο την προηγούμενη Κυριακή και Δευτέρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ουκρανία, οι συνομιλίες για μια πιθανή ειρηνευτική λύση πέρασαν στο επόμενο στάδιο, με νέο γύρο επαφών στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επεδίωκαν να μεταφέρουν στους Ρώσους εκπροσώπους τα συμπεράσματα των συνομιλιών του Βερολίνου. Σε αρχική τοποθέτησή του, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Μόσχας, Κίριλ Ντμίτριεφ, έκανε λόγο για εποικοδομητικές συζητήσεις. Παράλληλα, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι απεσταλμένοι αναμένονταν επίσης στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το αν η Ρωσία επιθυμεί πραγματικά να βάλει τέλος στον πόλεμο, σημειώνοντας πως μέχρι στιγμής η Μόσχα στέλνει μόνο αρνητικά μηνύματα.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Ρωσία για επιθέσεις κατά μήκος της πρώτης γραμμής, για εγκλήματα πολέμου σε παραμεθόριες περιοχές και για πλήγματα εναντίον κρίσιμων ουκρανικών υποδομών. Όπως ανέφερε, μόνο την περασμένη εβδομάδα οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν σχεδόν 1.300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, περίπου 1.200 βόμβες ολίσθησης, καθώς και εννέα πυραύλους και πυραύλους κρουζ εναντίον της Ουκρανίας.