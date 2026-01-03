ΗΠΑ: Σπάνια σύμπλευση Ρεπουμπλικάνων - Δημοκρατικών για αποφυγή νέου shutdown

Παρά τις βαθιές πολιτικές τους διαφορές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο εμφανίζονται αυτή τη φορά σε σπάνια ευθυγράμμιση, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί νέο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ενόψει της κρίσιμης προθεσμίας χρηματοδότησης στις 30 Ιανουαρίου.

Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί, αν και δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει τη στρατηγική τους, στέλνουν το μήνυμα ότι δεν προτίθενται να συνδέσουν τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης με απαιτήσεις για συμφωνία στον τομέα της υγείας, σε αντίθεση με τη στάση που είχαν υιοθετήσει τον Οκτώβριο και που οδήγησε στο μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος ενθαρρύνει διακριτικά τους Ρεπουμπλικανούς να προχωρήσουν τα νομοσχέδια χρηματοδότησης, κρατώντας χαμηλό προφίλ στις διαπραγματεύσεις και αφήνοντας χώρο για συνεννόηση με τους Δημοκρατικούς.

Όπως επισημαίνει το Politico, παρότι το ενδεχόμενο ενός νέου shutdown δεν έχει πλήρως απομακρυνθεί -δεδομένης της απρόβλεπτης πολιτικής συγκυρίας και των χρόνιων δυσκολιών του Κογκρέσου να εγκρίνει εγκαίρως τα νομοσχέδια δαπανών- η ρητορική συναίνεσης αποτελεί σαφή μεταστροφή σε σχέση με την έντονη αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί της προηγούμενης κυβερνητικής παράλυσης.

Κορυφαία στελέχη και των δύο κομμάτων δηλώνουν δημόσια την πρόθεσή τους να αποφευχθεί νέο αδιέξοδο. Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θιούν χαρακτήρισε από τη μεριά του ένα shutdown «τοξικό και για τα δύο κόμματα», ενώ Δημοκρατικοί όπως ο Ντικ Ντέρμπιν ξεκαθάρισαν ότι δεν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την προθεσμία ως μοχλό πίεσης.

Στο παρασκήνιο, ο Λευκός Οίκος στηρίζει τις προσπάθειες της ρεπουμπλικανικής ηγεσίας να προωθήσει τα νομοσχέδια χρηματοδότησης, αποφεύγοντας ωστόσο ενεργό εμπλοκή. Η στάση αυτή εκλαμβάνεται θετικά από το Κογκρέσο, καθώς διευκολύνει τις διακομματικές συνομιλίες. Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές εκτιμούν ότι η κυβέρνηση έχει συνειδητοποιήσει το πολιτικό κόστος που είχε το προηγούμενο shutdown. Σύμφωνα άλλωστε και με τον ίδιο τον Τραμπ, συνέβαλε σε εκλογικές απώλειες για το κόμμα.

Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτά ορισμένα σημεία τριβής, ενώ καθυστερήσεις προκάλεσαν και αντιδράσεις Δημοκρατικών γερουσιαστών για αποφάσεις της κυβέρνησης που αφορούν ομοσπονδιακούς φορείς στο Κολοράντο.

Ωστόσο, πρόσφατη συμφωνία των Ρεπουμπλικανών για τα συνολικά όρια δαπανών των εκκρεμών νομοσχεδίων δίνει νέα ώθηση στις διαβουλεύσεις, ενώ οι δύο πλευρές εμφανίζονται αποφασισμένες να αποφύγουν την επανάληψη μιας κυβερνητικής κρίσης, με το βλέμμα ήδη στραμμένο και στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.