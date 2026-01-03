Πρωτοφανείς δηλώσεις Τραμπ: Θα αναλάβουμε μεταβατικά την εξουσία στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο (3/1) στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Mar-a-Lago στη Φλόριντα ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν στη Βενεζουέλα μια στρατιωτική επιχείρηση «πρωτοφανούς ισχύος», αντίστοιχη με γεγονότα που, όπως είπε, ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα εξουδετερώθηκαν όλες οι στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σε συνεργασία με δυνάμεις επιβολής του νόμου, συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιχείρησης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «τα φώτα στο Καράκας είχαν σε μεγάλο βαθμό σβήσει», χάρη σε ειδική τεχνογνωσία που διαθέτουν οι ΗΠΑ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μαδούρο «παράνομο δικτάτορα» και «βασιλιά του εμπορίου ναρκωτικών», υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία για εγκλήματά του που περιλαμβάνουν διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Στο ίδιο πλαίσιο, δήλωσε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα δικαστούν στις ΗΠΑ, ενώ τόνισε πως κάθε πλοίο που μεταφέρει ναρκωτικά ευθύνεται, κατά μέσο όρο, για 25.000 θανάτους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει το 97% των ναρκωτικών που εισέρχονται δια θαλάσσης και ότι η Βενεζουέλα αποτελούσε βασικό κόμβο της θαλάσσιας διακίνησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι επιχειρήσεις πετρελαίου στη Βενεζουέλα είχαν καταρρεύσει και ότι αμερικανικές εταιρείες θα συμβάλουν στη δημιουργία πλούτου και οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα.

Προανήγγειλε έτσι πρακτικά την ανάμειξη των ΗΠΑ στην εκμετάλλευση του πετρελαίου της χώρας.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε με τρόπο πρωτοφανή την ουσιαστική ανάληψη της εξουσίας από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που όπως διευκρίνισε θα είναι «μεταβατική».

«Θα διοικήσουμε τη χώρα μέχρι να καταστεί δυνατή. Μια ασφαλής, ορθή και συνετή μετάβαση. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε αφήνοντας κάποιον άλλον να αναλάβει και να βρεθούμε ξανά στην ίδια κατάσταση που είχαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Έτσι, θα διοικήσουμε εμείς τη χώρα», πρόσθεσε.

Τέλος, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο λαός της Βενεζουέλας γνώριζε πως θα υπάρξει επίθεση και διαβεβαίωσε ότι «δεν θα υποφέρει ξανά», προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν και σε δεύτερη, ακόμη μεγαλύτερη επίθεση, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.