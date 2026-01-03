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Χαμενεΐ: Το Ιράν δεν θα υποχωρήσει - Χιλιάδες διαδηλωτές αντιμέτωποι με συλλήψεις, ενώ οι ΗΠΑ απειλούν με επέμβαση
Ειδήσεις
20:13 - 03 Ιαν 2026

Χαμενεΐ: Το Ιράν δεν θα υποχωρήσει - Χιλιάδες διαδηλωτές αντιμέτωποι με συλλήψεις, ενώ οι ΗΠΑ απειλούν με επέμβαση

Reporter.gr Newsroom
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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε ότι θα έρθει σε βοήθεια των διαδηλωτών. Την ίδια ώρα οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν απότομη αύξηση των συλλήψεων έπειτα από ημέρες έντονων αναταραχών που πυροδοτήθηκαν από τη ραγδαία άνοδο του πληθωρισμού.

Όπως αναφέρει το Reuters, μιλώντας σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα το Σάββατο, ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποχωρήσει απέναντι στον εχθρό» και ότι οι ταραξίες πρέπει «να μπουν στη θέση τους».

Μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στο κράτος μετέδωσαν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο, σε αντίθεση με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ανέφεραν πως περισσότεροι από 10 έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους σε διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν από την Κυριακή, καθώς το καταρρέον ριάλ πλήττει μια οικονομία που έχει ήδη υπονομευθεί από τις κυρώσεις.

Βαθιά οικονομική κρίση

Τα πρακτορεία ειδήσεων Mehr και Fars, τα οποία συνδέονται με το κράτος, μετέδωσαν ότι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν στην πόλη Μαλεκσάχι, στη δυτική χώρα, όταν -όπως ανέφεραν- ένοπλοι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε αστυνομικό τμήμα.

Οι αρχές έχουν επιχειρήσει να ακολουθήσουν μια διττή προσέγγιση απέναντι στις ταραχές, δηλώνοντας ότι οι διαμαρτυρίες για την οικονομία είναι θεμιτές και θα αντιμετωπιστούν μέσω διαλόγου, ενώ ταυτόχρονα ορισμένες διαδηλώσεις καταστέλλονται με δακρυγόνα εν μέσω βίαιων συγκρούσεων στους δρόμους.

«Οι έμποροι των παζαριών είχαν δίκιο. Έχουν δίκιο να λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν δουλειές υπό αυτές τις συνθήκες», είπε ο Χαμενεΐ, αναφερόμενος στις ανησυχίες των εμπόρων για την πτώση του νομίσματος.

«Θα μιλήσουμε με τους διαδηλωτές, αλλά το να μιλάς με τους ταραξίες είναι άσκοπο. Οι ταραξίες πρέπει να μπουν στη θέση τους», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι οι αναφορές για βία επικεντρώνονται σε μικρές πόλεις των δυτικών επαρχιών του Ιράν, όπου αρκετοί άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με κρατικά μέσα και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αρχές ανέφεραν ότι δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί και περισσότερα από δώδεκα έχουν τραυματιστεί στις ταραχές.

Η Hengaw, κουρδική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε αργά την Παρασκευή (2/1) ότι έχει ταυτοποιήσει 133 συλλήψεις, αριθμός αυξημένος κατά 77 σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Ο Τραμπ δήλωσε από την μεριά του την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να δράσουν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια ενέργεια ενδέχεται να αναλάβουν απέναντι στο Ιράν. Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα, συμμετέχοντας σε ισραηλινή εκστρατεία που στόχευσε πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν.

Η απειλή δράσης προσθέτει πίεση στους Ιρανούς ηγέτες, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν μία από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, με την οικονομία να συρρικνώνεται λόγω των κυρώσεων και την κυβέρνηση να δυσκολεύεται να παρέχει νερό και ηλεκτρικό ρεύμα σε ορισμένες περιοχές.

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