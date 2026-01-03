Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση από τη Λαμία προς την Αθήνα, στο τμήμα της Εθνικής Οδού από το Μαρτίνο έως τη Θήβα. Η κυκλοφορία διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από αιφνιδιαστικό αποκλεισμό του δρόμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από αγρότες στην περιοχή της Θήβας, γεγονός που προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις. Παράλληλα, μετά τον κόμβο του Ακραιφνίου με κατεύθυνση προς Αθήνα, η κυκλοφορία επιβαρύνεται επιπλέον λόγω έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις πολλών χιλιομέτρων.

Η Ελληνική Αστυνομία προχωρά σε εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου, προκειμένου να περιοριστεί η συμφόρηση. Ωστόσο, αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στο επαρχιακό δίκτυο, ιδιαίτερα στον δρόμο Λιβαδειάς - Θηβών μέσω Αλιάρτου, στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας, καθώς και στο ύψος της Ριτσώνας, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται από τη γέφυρα του Μαρτίνου, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, όπου η Τροχαία εκτρέπει τα οχήματα σε παράδρομο. Στο σημείο αυτό, οι ταχύτητες είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ενώ παρατηρείται συσσώρευση μεγάλου αριθμού οχημάτων πριν από τη γέφυρα.