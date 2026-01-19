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Καμπούλ: Νεκροί και τραυματίες σε έκρηξη στην «ασφαλή» Σαχρ-ε-Νάου
Ειδήσεις
15:16 - 19 Ιαν 2026

Καμπούλ: Νεκροί και τραυματίες σε έκρηξη στην «ασφαλή» Σαχρ-ε-Νάου

Reporter.gr Newsroom
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Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Σαχρ-ε-Νάου, στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των Ταλιμπάν.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Αμντούλ Ματίν Κάνι, στο Reuters, επισημαίνοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η Σαχρ-ε-Νάου θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές της Καμπούλ και φιλοξενεί ξένους υπηκόους, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα ανησυχητικό για την ασφάλεια στην πόλη. Η έκρηξη έρχεται σε μία περίοδο συνεχούς αστάθειας στο Αφγανιστάν, όπου επιθέσεις σε αστικές περιοχές έχουν αυξηθεί κατά το τελευταίο διάστημα.

Οι αρχές της Καμπούλ διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, ενώ οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν ζημιές σε κτίρια και οχήματα. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καθώς η ασφάλεια των ξένων στην περιοχή θεωρείται κρίσιμη για την αποστολή ανθρωπιστικής και διπλωματικής υποστήριξης.

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