«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στην ανατολική Ιαπωνία, καθώς βροχοπτώσεις-ρεκόρ έπληξαν την επαρχία Τσίμπα, κοντά στην πρωτεύουσα Τόκιο.

Οι βροχές, τις οποίες οι αρχές χαρακτήρισαν «πρωτοφανείς», διέκοψαν την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 20.000 νοικοκυριά, ενώ 7.000 ταξιδιώτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι κατά τη διάρκεια της νύχτας στο αεροδρόμιο Ναρίτα του Τόκιο.

Οι τοπικές αρχές εξέδωσαν την Πέμπτη προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης επιπέδου 5, την υψηλότερη βαθμίδα συναγερμού. Το επίπεδο υποβαθμίστηκε σε 4 μέχρι το πρωί της Παρασκευής, όμως οι αρχές εξακολουθούν να προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατολισθήσεων και πλημμυρών.

Η καταρρακτώδης βροχή έρχεται μετά από μια σειρά καταιγίδων που έπληξαν την Ιαπωνία και γειτονικές χώρες αυτή την εβδομάδα, σε μια περίοδο που προβλέπεται να είναι μια ασυνήθιστα έντονη εποχή τυφώνων.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι η πιο πρόσφατη κακοκαιρία προκλήθηκε από θερμό και υγρό αέρα που κινήθηκε προς την ανατολική Ιαπωνία και συνδυάστηκε με ψυχρό αέρα ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας εξαιρετικά ασταθείς καιρικές συνθήκες.

«Αυτή ήταν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κατάσταση, ακόμη και με βάση τα ιστορικά καιρικά δεδομένα της Ιαπωνίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνήτης της Τσίμπα, Toshihito Kumagai.

«Έχω αντιμετωπίσει πολλές καταστροφές στο παρελθόν, αλλά δεν έχω βιώσει ποτέ μια κατάσταση σαν κι αυτή».

Η Τσίμπα, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην πρωτεύουσα Τόκιο, κατέγραψε περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής ανά ώρα από το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με τις αρχές.

Πρόκειται για περίπου τρεις φορές τη μέση βροχόπτωση του Αυγούστου και για τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχής που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Ο Kumagai πρόσθεσε ότι οι αρχές θα δώσουν προτεραιότητα στη διάσωση ανθρώπινων ζωών και θα συνεχίσουν τις προσπάθειες διάσωσης.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με δημοσιεύματα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα NHK, του ειδησεογραφικού πρακτορείου Kyodo και της εφημερίδας Asahi.

Μεταξύ των νεκρών ήταν μια γυναίκα που πέθανε μέσα στο αυτοκίνητό της, το οποίο είχε βυθιστεί σε πλημμυρισμένο δρόμο, σύμφωνα με τις αρχές. Δύο ακόμη άνθρωποι κατέρρευσαν στους δρόμους και αργότερα πέθαναν.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε προηγουμένως περιγράψει την κατάσταση ως «πρωτοφανές επίπεδο έντονων βροχοπτώσεων».

Αρκετά σιδηροδρομικά δρομολόγια παραμένουν ακυρωμένα το πρωί της Παρασκευής, ενώ έχουν κλείσει και ορισμένοι σημαντικοί αυτοκινητόδρομοι.

Περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά κλήθηκαν να εκκενώσουν τις περιοχές τους την Πέμπτη, αφού οι βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος.

Όλες οι πτήσεις είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου Ναρίτα. Η αεροπορική εταιρεία Japan Airlines ανέφερε ότι ορισμένες πτήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν, αλλά δεν αναμένει ακυρώσεις.

Επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι σε σταθμούς του μετρό, ενώ περίπου 1.800 άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα στο κτίριο της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Τσίμπα.