ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς
Ειδήσεις
13:51 - 14 Αυγ 2026

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στην ανατολική Ιαπωνία, καθώς βροχοπτώσεις-ρεκόρ έπληξαν την επαρχία Τσίμπα, κοντά στην πρωτεύουσα Τόκιο.

Οι βροχές, τις οποίες οι αρχές χαρακτήρισαν «πρωτοφανείς», διέκοψαν την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 20.000 νοικοκυριά, ενώ 7.000 ταξιδιώτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι κατά τη διάρκεια της νύχτας στο αεροδρόμιο Ναρίτα του Τόκιο.

Οι τοπικές αρχές εξέδωσαν την Πέμπτη προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης επιπέδου 5, την υψηλότερη βαθμίδα συναγερμού. Το επίπεδο υποβαθμίστηκε σε 4 μέχρι το πρωί της Παρασκευής, όμως οι αρχές εξακολουθούν να προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατολισθήσεων και πλημμυρών.

Η καταρρακτώδης βροχή έρχεται μετά από μια σειρά καταιγίδων που έπληξαν την Ιαπωνία και γειτονικές χώρες αυτή την εβδομάδα, σε μια περίοδο που προβλέπεται να είναι μια ασυνήθιστα έντονη εποχή τυφώνων.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι η πιο πρόσφατη κακοκαιρία προκλήθηκε από θερμό και υγρό αέρα που κινήθηκε προς την ανατολική Ιαπωνία και συνδυάστηκε με ψυχρό αέρα ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας εξαιρετικά ασταθείς καιρικές συνθήκες.

«Αυτή ήταν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κατάσταση, ακόμη και με βάση τα ιστορικά καιρικά δεδομένα της Ιαπωνίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνήτης της Τσίμπα, Toshihito Kumagai.

«Έχω αντιμετωπίσει πολλές καταστροφές στο παρελθόν, αλλά δεν έχω βιώσει ποτέ μια κατάσταση σαν κι αυτή».

Η Τσίμπα, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην πρωτεύουσα Τόκιο, κατέγραψε περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής ανά ώρα από το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με τις αρχές.

Πρόκειται για περίπου τρεις φορές τη μέση βροχόπτωση του Αυγούστου και για τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχής που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Ο Kumagai πρόσθεσε ότι οι αρχές θα δώσουν προτεραιότητα στη διάσωση ανθρώπινων ζωών και θα συνεχίσουν τις προσπάθειες διάσωσης.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με δημοσιεύματα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα NHK, του ειδησεογραφικού πρακτορείου Kyodo και της εφημερίδας Asahi.

Μεταξύ των νεκρών ήταν μια γυναίκα που πέθανε μέσα στο αυτοκίνητό της, το οποίο είχε βυθιστεί σε πλημμυρισμένο δρόμο, σύμφωνα με τις αρχές. Δύο ακόμη άνθρωποι κατέρρευσαν στους δρόμους και αργότερα πέθαναν.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε προηγουμένως περιγράψει την κατάσταση ως «πρωτοφανές επίπεδο έντονων βροχοπτώσεων».

Αρκετά σιδηροδρομικά δρομολόγια παραμένουν ακυρωμένα το πρωί της Παρασκευής, ενώ έχουν κλείσει και ορισμένοι σημαντικοί αυτοκινητόδρομοι.

Περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά κλήθηκαν να εκκενώσουν τις περιοχές τους την Πέμπτη, αφού οι βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος.

Όλες οι πτήσεις είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου Ναρίτα. Η αεροπορική εταιρεία Japan Airlines ανέφερε ότι ορισμένες πτήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν, αλλά δεν αναμένει ακυρώσεις.

Επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι σε σταθμούς του μετρό, ενώ περίπου 1.800 άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα στο κτίριο της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Τσίμπα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών
Ειδήσεις

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών

Υεμένη: Τουλάχιστον 38 νεκροί από επίθεση – Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη
Ειδήσεις

Υεμένη: Τουλάχιστον 38 νεκροί από επίθεση – Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη

81 χρόνια από τη Χιροσίμα: Η μέρα που άρχισε η πυρηνική εποχή
Ειδήσεις

81 χρόνια από τη Χιροσίμα: Η μέρα που άρχισε η πυρηνική εποχή

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από νυχτερινή πυραυλική επίθεση
Ειδήσεις

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από νυχτερινή πυραυλική επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Εμπορεύματα
14/08/2026 - 12:55

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:30

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/08/2026 - 11:12

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 10:49

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:18

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

Πολιτική
14/08/2026 - 10:08

Συνομιλία Γεραπετρίτη - Αραγτσί για το Ορμούζ και «τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας»

Αναλύσεις
14/08/2026 - 09:54

ΧΑ: Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με υψηλό 17 ετών

Πολιτική
14/08/2026 - 09:45

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 09:31

Χαλκιδική: Βελτιωμένη η εικόνα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη - Σε επιφυλακή για διάσπαρτες εστίες

Ναυτιλία
14/08/2026 - 09:10

Άνθρωποι της ναυτιλίας και επιχειρηματίες στο Φεστιβάλ της Χίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ