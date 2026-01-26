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ΗΠΑ: 1 εκατ. σπίτια χωρίς ρεύμα, κλείσιμο σχολείων και νεκροί από τη χειμερινή καταιγίδα
Ειδήσεις
08:55 - 26 Ιαν 2026

ΗΠΑ: 1 εκατ. σπίτια χωρίς ρεύμα, κλείσιμο σχολείων και νεκροί από τη χειμερινή καταιγίδα

Reporter.gr Newsroom
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Μια κολοσσιαία χειμερινή καταιγίδα σάρωσε την Κυριακή μια ασυνήθιστα μεγάλη έκταση των ΗΠΑ, ρίχνοντας χιόνι και πάγο από την Οκλαχόμα μέχρι τον Βαθύ Νότο και τη Νέα Αγγλία. Το γιγαντιαίο καιρικό σύστημα άφησε χωρίς ρεύμα περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές, προκάλεσε θανάτους σε πολλές πολιτείες, οδήγησε σε εκτεταμένες ακυρώσεις μαθημάτων, παρέλυσε τις χερσαίες μετακινήσεις και προμήνυε περισσότερη αβεβαιότητα τις παγωμένες ημέρες που έρχονται.

«Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί πριν βελτιωθεί», προειδοποίησε ο κυβερνήτης του Μισισίπι, Τέιτ Ριβς (Ρ), ο οποίος παρότρυνε τους κατοίκους να αποφεύγουν τους επικίνδυνους δρόμους και εξήγησε ότι ορισμένες εταιρείες κοινής ωφέλειας υπέστησαν «καταστροφικές ζημιές», οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρατεταμένες διακοπές ρεύματος.

Πολλές περιοχές κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής είχαν δεχθεί από 15 έως 40 εκατοστά χιονιού και χιονόνερου μέχρι νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, ενώ αναμενόταν να συνεχιστεί η συσσώρευση περισσότερου χιονιού και καταστροφικών ποσοτήτων πάγου κατά τη διάρκεια της νύχτας έως τη Δευτέρα.

Με τον πάγο να βαραίνει δέντρα και ηλεκτρικές γραμμές σε όλο τον Νότο, οι διακοπές ρεύματος αυξήθηκαν ραγδαία σε περιοχές όπως το Τενεσί, όπου το βράδυ της Κυριακής περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με το poweroutage.us. Πάνω από 100.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ρεύμα τόσο στο Μισισίπι όσο και στη Λουιζιάνα.

Περισσότερες από 11.000 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή, μαζί με τουλάχιστον 2.400 για τη Δευτέρα.

Η Washington Post επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον έξι θάνατοι αποδόθηκαν στην καταιγίδα. Δύο άνδρες πέθαναν στη Λουιζιάνα και ένας στο Όστιν από υποθερμία, ενώ τρία άτομα που φαίνεται να ήταν άστεγοι βρέθηκαν σε εξωτερικούς χώρους στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

{https://x.com/Alpha7021/status/2015679686681260383}

Ωστόσο, οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία παρέμεναν για εκατομμύρια Αμερικανούς, καθώς οι κατακρημνίσεις συνέχιζαν να συσσωρεύονται το βράδυ της Κυριακής, οι διακοπές ρεύματος αυξάνονταν και ο υδράργυρος συνέχιζε να πέφτει σε πολλές περιοχές. Έντονο και εκτεταμένο ψύχος αναμενόταν να διατηρηθεί πολύ μετά το τέλος της χιονόπτωσης και του παγετού. Περίπου 110 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν έως την Παρασκευή.

Κρατικοί, τοπικοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι προέτρεψαν τους πολίτες να επιδείξουν προσοχή και κοινή λογική. Προειδοποίησαν για τους κινδύνους χρήσης γεννητριών σε εσωτερικούς χώρους, για την αυξημένη πιθανότητα καρδιακών προσβολών κατά το φτυάρισμα του χιονιού, για τα σημάδια της υποθερμίας και για τους πολλούς κινδύνους της οδήγησης σε ολισθηρούς δρόμους.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Λ. Νόεμ, η οποία χαρακτήρισε την καταιγίδα ως ένα από τα πιο εκτεταμένα και επιδραστικά χειμερινά φαινόμενα «ίσως των τελευταίων δεκαετιών», δήλωσε την Κυριακή στο Fox News ότι ο πραγματικός απολογισμός της παρέμενε ασαφής.

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