Η Ελευσίνα διαμορφώνεται σε έναν νέο βιομηχανικό και λιμενικό κόμβο στρατηγικής εμβέλειας

Η Ελευσίνα βρίσκεται στο κέντρο ενός πολυεπίπεδου επενδυτικού σχεδιασμού που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον ρόλο της στη βιομηχανική, ναυπηγική και εφοδιαστική αρχιτεκτονική της χώρας. Η περιοχή περνά από τη φάση λειτουργικής αδράνειας και περιορισμένης τεχνικής δραστηριότητας σε ένα νέο περιβάλλον όπου η παραγωγική ικανότητα, η βιομηχανική εφαρμογή και η γεωοικονομική διάσταση συνυπάρχουν.

Η στρατηγική που υλοποιείται με τη συμμετοχή της κυβέρνησης, της ΟΝΕΧ και αμερικανικών επενδυτικών κύκλων δεν στοχεύει απλώς στην αναβίωση των ναυπηγείων, αλλά στη διαμόρφωση ενός πλήρους βιομηχανικού πόλου με προοπτική δεκαετίας.

Το μετεξελισσόμενο αυτό μοντέλο βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες: την αναβάθμιση της ναυπηγοεπισκευαστι κής δραστηριότητας, την αξιοποίηση των λιμενικών και ενεργειακών υποδομών της Δυτικής Αττικής και τη λειτουργική διασύνδεση με το εμπορευματικό κέντρο Θριασίου.

Η Ελευσίνα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως συμπληρωματικός χώρος σε σχέση με τον Πειραιά, αλλά ως αυτόνομος βιομηχανικός κόμβος, ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει έργα υψηλής τεχνικής αξίας, την παραγωγή και ανακατασκευή εξαρτημάτων, καθώς και την ανάπτυξη υπηρεσιών που απευθύνονται τόσο στον εμπορικό στόλο όσο και, σε επόμενη φάση, στην αμυντική βιομηχανία.

Η ΟΝΕΧ έχει ήδη καθιερώσει λειτουργικό πρότυπο στα ναυπηγεία Σύρου και προχωρά στην εφαρμογή αντίστοιχου μοντέλου στην Ελευσίνα, προσαρμοσμένου στα χαρακτηριστικά της περιοχής. Η διαδικασία περιλαμβάνει εξυγίανση της βιομηχανικής λειτουργίας, αναδιοργάνωση των τεχνικών ομάδων, ενεργοποίηση των μεγάλων δεξαμενών και εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης έργων.

Η τεχνική δυνατότητα των εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με την ύπαρξη βαρέος εξοπλισμού και την πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό, επιτρέ πει την ανάληψη έργων υψηλής πολυπλοκότητας, περιορίζοντας την ανάγκη εξωτερικής ανάθεσης σε ξένες αγορές. Η επόμενη μέρα της Ελευσίνας συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση της λειτουργικότητας των λιμενικών υποδομών και την ενσωμάτωσή τους στη βιομηχανική δραστηριότητα.

Η γεωγραφική θέση της περιοχής, μεταξύ του Πειραιά, των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Δυτικής Αττικής και του Θριασίου, διαμορφώνει προϋποθέσεις για τη δημιουργία συνδυασμένου δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας. Η δυνατότητα άμεσης διακίνησης υλικών, μηχανολογικού εξοπλισμού και ενεργειακών φορτίων από και προς τιςεγκα ταστάσεις των ναυπηγείων είναι καθοριστική για την ταχύτητα εκτέλεσης των έργων και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Στην πράξη, το σχέδιο προβλέπει τη μετατροπή της Ελευσίνας σε βιομηχανικό–λιμενικό πυλώνα, στον οποίο οι θαλάσσιες μεταφορές συνδέονται άμεσα με τις χερσαίες υποδομές και τις υπηρεσίες logistics του Θριασίου.

Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται διεθνώς σε ευρωπαϊκά λιμάνια όπως του Ρότερνταμ και του Γκέτεμποργκ, όπου η παραγωγική δραστηριότητα φιλοξενείται σε εξειδικευμένους χώρους με άμεση πρόσβαση σε μεταφορικές αρτηρίες.

Η Ελευσίνα επιδιώκει να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε πλοία, ενεργειακές υποδομές και έργα θαλάσσιας μεταφοράς, αξιοποιώντας την τοπική βιομηχανική βάση και ενσωματώνοντας προστιθέμενη αξία.

Στον τομέα της παραγωγικής λειτουργίας, η επένδυση δεν περιορίζεται σε έργα ναυπηγοεπισκευής. Προβλέπει ανάπτυξη εφαρμογών retrofit πράσινων τεχνολογιών, μετασκευές πλοίων LNG/LPG, συμμετοχή σε ενεργειακά έργα θαλάσσιας μετάβασης, καθώς και τεχνική υποστήριξη offshore εγκαταστάσεων.

Η περιοχή διαθέτει τη δυνατότητα να ενσωματωθεί σε προγράμματα που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια και την τεχνολογική αυτοδυναμία, παράγοντες που αξιολογούνται ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ και λαμβάνονται υπόψη στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Ο εργασιακός αντίκτυπος είναι άμεσος. Η ζήτηση για μηχανικούς, τεχνικούς, ηλεκτροσυγκολλητές, στελέχη logistics, ειδικούς σε περιβαλλοντικά θέματα και προσωπικό διαχείρισης έργων αυξάνεται.

Η προσπάθεια κάλυψης των αναγκών οδηγεί σε συνεργασίες με τεχνικά εκπαιδευτικά κέντρα, επαγγελματικές σχολές και ανώτατα ιδρύματα, με σκοπό τη δημιουργία συστήματος κατάρτισης που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της βιομηχανικής δραστηριότητας. Η τοπική κοινωνία συμμετέχει μέσω άμεσης απασχόλησης και έμμεσης ενίσχυσης των υπηρεσιών, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση του κοινωνικού ιστού.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Η επόμενη μέρα της Ελευσίνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της παραγωγικής συνέπειας και την εφαρμογή των θεσμικών και τεχνικών προδιαγραφών. Η κυβέρνηση υποστηρίζει την επένδυση μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων και επιτάχυνσης διαδικασιών αδειοδότησης, με στόχο την απρόσκοπτη εξέλιξη του σχεδίου.

Η ΟΝΕΧ, από την πλευρά της, ακολουθεί πρότυπο οργανωτικής λειτουργίας που ενσωματώνει στοιχεία βιομηχανικού management, συνεχή παρακολούθηση έργων και έλεγχο ποιότητας. Η επιλογή στρατηγικών συνεργειών, με την αξιοποίηση τόσο ελληνικών προμηθευτών όσο και διεθνών τεχνολογικών οίκων, αποτελεί μέρος της εφαρμοσμένης μεθοδολογίας.

Η συνεργασία με αμερικανικούς φορείς δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση αλλά περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας, ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και διασύνδεση με δίκτυα ναυπηγικής και ενεργειακής βιομηχανίας. Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ συνδέεται με τη γεωπολιτική επιδίωξη ισορροπίας επιρροών στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και με την ανάγκη δημιουργίας αξιόπιστων ευρωπαϊκών πόλων παραγωγής. Η Ελευσίνα αντιμετωπίζεται ως χώρος που μπορεί να υποστηρίξει έργα με στρατηγική αξία, χωρίς άμεση αντιπαράθεση με την επένδυση της Cosco στον Πειραιά, λόγω διαφορετικού αντικειμένου. Η συγκρότηση του νέου βιομηχανικού πλαισίου βασίζεται στην προσήλωση στην εφαρμογή και όχι στις εξαγγελίες. Τα προηγούμενα τρία χρόνια στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά απέδειξαν ότι στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να επαναφέρουν τη βιομηχανική δραστηριότητα σε συνθήκες ανταγωνιστικότητας, με δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας και προσέλκυση έργων.

Η επιτυχία της φάσης που ξεκινά θα κριθεί από την ικανότητα να διατηρηθεί η οργανωτική συνέχεια, να εξασφαλιστεί η τεχνική επάρκεια και να υπάρξει σταθερή θεσμική υποστήριξη.

Η Ελευσίνα αναδεικνύεται σε περιοχή με προοπτική να φιλοξενήσει πολυκλαδικές βιομηχανικές εφαρμογές, συνδέοντας τη ναυπηγική με την ενέργεια, τα logistics και, δυνητικά, την αμυντικήβι ομηχανία. Η επένδυση εισάγει στοιχεία βιομηχανικής πολιτικής, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, την αύξηση της εξωστρέφειας και τη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στις διεθνείς αλυσίδες αξίας. Η Ελευσίνα μετατρέπεται σε πιλοτικό πεδίο για την εφαρμογή σύγχρονου βιομηχανι κού μοντέλου, με παράλληλη αξιοποίηση των γεωγραφικών και τεχνικών χαρακτηριστικών της.

Η επόμενη μέρα δεν θα κριθεί από με μονωμένα έργα αλλά από την ικανότητα της περιοχής να εδραιώσει μόνιμη βιομηχανική λειτουργία με σταθερούς ρυθμούς παραγωγής και ολοκληρωμένες δομές υποστήριξης.

Η προοπτική ανάπτυξης εξαρτάται από την ορθή διαχείριση των πόρων, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού το μέα, και τη διασφάλιση περιβαλλοντικής και τεχνολογικής συμβατότητας με τα διεθνή πρότυπα. Η Ελευσίνα καλείται να λειτουργήσει όχι μόνο ως εργοστάσιο ναυπηγικής παραγωγής, αλλά ως οργανωμένος βιομηχανικός κόμβος, σε θέση να ανταγωνιστεί ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις και να στηρίξει την εθνική βιομηχανική πολιτική.

Η εξέλιξη του έργου θα αποτελέσει δείκτη της δυνατότητας της χώρας να οργανώσει συγκροτημένη βιομηχανική στρατηγική, με συνδυασμό τεχνογνωσίας, αναπτυξιακής στόχευσης και γεωπολιτικής συνάφειας. Η Ελευσίνα εισέρχεται σε νέα φάση, όπου η άσκηση πολιτικής, η παραγωγική εφαρμογή και η βιομηχανική λειτουργία συναντώνται σε ενιαίο πλαίσιο. Η επιτυχία της προϋποθέτει συνέπεια, διαρκή παρακολούθηση και ρεαλιστική προσέγγιση ως προς τους στόχους. Η μετάβαση ξεκινά ως βιομηχανική παρέμβαση, αλλά διαμορφώνεται ως στοιχείο εθνικής στρατηγικής με αναπτυξιακά, τεχνολογικά και γεωοικονομικά χαρακτηριστικά. Η Ελευσίνα αναδεικνύεται σε περιβάλλον τεχνολογικής εφαρμογής και βιομηχανικής ανασυγκρότησης, με προοπτική να εξελιχθεί σε σταθερό παραγωγικό πυλώνα της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Δεκεμβρίου