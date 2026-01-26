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Η δύσκολη εξίσωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο «γνωστός-άγνωστος» Χ
Αναλύσεις
07:58 - 26 Ιαν 2026

Η δύσκολη εξίσωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο «γνωστός-άγνωστος» Χ

Reporter.gr Newsroom
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Η απάντηση του ελληνικού χρηματιστηρίου στις νέες γεωπολιτικές εντάσεις είχε μεν υψηλή μεταβλητότητα (~ 4% με διακύμανση 2200-2282) αλλά θετικό καθαρό αποτέλεσμα (2265 +0,87%), κάτι που διεύρυνε τα κέρδη του ΓΔ από την αρχή του χρόνου στο +6,8%.

Η συσσώρευση του τραπεζικού δείκτη (ΔΤΡ +0,29%) έδωσε το περιθώριο σε κάποιες άλλες μετοχές των FTSE & FTSEM να ξεχωρίσουν με αποδόσεις πάνω ή κοντά στο 10% (ενδεικτικά ΜΟΗ +10,7%, AKTR +10,7%, ΑΒΑΞ +9,7%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +7,3%) με το κοινό σημείο σε όλες τις προαναφερόμενες να είναι οι πρόσφατες θετικές εκθέσεις από διεθνείς και εγχώριους οίκους, με συστάσεις αγοράς και υψηλότερες τιμές στόχους.

Εξαιρετική για άλλη μια εβδομάδα η συναλλακτική δραστηριότητα στο ΧΑ με τον εβδομαδιαίο τζίρο σταθερό στα 1,5 δισ. ευρώ και διάχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε μετοχές όλων των κατηγοριών και κεφαλαιοποιήσεων (FTSE +0.83% , FTSEM +0,65%).

Η πορεία των ευρωπαϊκών δεικτών (Dax -1.5%) ανέδειξε την μεγάλη ανασφάλεια που επικρατεί σε μέρος της επενδυτικής κοινότητας εξαιτίας των πολιτικών Τραμπ σε σειρά από θέματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις ευρωπαϊκές χώρες. Τα σημαντικότερα επικεντρώνονται στη μόνιμη υποτίμηση της Ευρώπης από τον PotUS ή/και από αξιωματούχους των ΗΠΑ, την επιθετική τακτική του απέναντι στην Γροιλανδία, στην ανακοίνωση για το Νέο Αμυντικό Δόγμα που ουσιαστικά αφήνει μόνες τις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ, τις συνεχιζόμενες απειλές για νέους δασμούς σε όσες χώρες διαφωνούν με τις πολιτικές του, στη νέα εστία έντασης που φαίνεται να δημιουργείται στο Ιράν, αλλά και στην κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό των ΗΠΑ με τις δυνάμεις καταστολής και τον δεύτερο θάνατο πολίτη από πυρά της ICE.

Η Ευρώπη για την ώρα δεν δείχνει διάθεση σύγκρουσης (αντίποινα με δασμούς 93 δισ., μη επαναγορές ή και πωλήσεις κρατικού αμερικανιού χρέους ως ο 2ος μεγαλύτερος πιστωτής) σε μια οριακή πάντως κατάσταση όπου φαίνεται οι ΗΠΑ να κινούνται πάνω στο όριο που θα σηματοδοτήσει οριστική ρήξη με απρόβλεπτα επακόλουθα.

Σε αυτές τις σπάνιες συνθήκες όπου οι χώρες επιχειρούν να σταθμίσουν προς τα που θα κινηθεί ο γεωστρατηγικός δείκτης, η ελληνική αγορά δείχνει εκπληκτική ωριμότητα – που κάποιος θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει και άγνοια – με τις ροές κεφαλαίων σε μετοχές και ομόλογα σε επίπεδα ρεκόρ με την πλειονότητα από ξένα χαρτοφυλάκια, κάτι που προϋποθέτει ότι οι ξένοι διαχειριστές βλέπουν τα ελληνικά assets ως επενδυτικό καταφύγιο εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η εξίσωση πάντως για την ελληνική κυβέρνηση είναι εξαιρετικά δύσκολη αφού θα πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ αντίρροπων δυνάμεων (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ενεργειακές συμφωνίες, γεωπολιτική αναβάθμιση) χωρίς ταυτόχρονα να θίξει τα ιστορικά της συμφέροντα αλλά και τις αξίες της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό σκηνικό. Η χώρα μας βρίσκεται μάλιστα σε μια συγκυρία εξωστρέφειας ως μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την προεδρία του Eurogroup μέσω του Κ. Πιερρακάκη, αλλά και την προεδρία της Κύπρου στην ΕΕ με τα θετικά και τα αρνητικά της. Τα αποτελέσματα των διπλωματικών και πολιτικών ενεργειών της θα καθορίσουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και την συνεχιζόμενη (;) προτίμηση από τους μεγαλύτερους διαχειριστές παγκοσμίως.

Τα νέα πολυετή υψηλά του ΓΔ, η ανατιμολόγηση του ΔΤΡ (+14,6% φέτος) σε συνδυασμό με το ρευστό περιβάλλον, ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά της ΕΚΤ όπου σε μελέτη της κατατάσσει τις ελληνικές τράπεζες μεταξύ των χωρών που θα επηρεαστούν περισσότερο από ένα γεωπολιτικό σοκ, θέση που συμπίπτει ουσιαστικά με την έκθεση της HSBC για τις ελληνικές μετοχές και ιδιαίτερα τις τραπεζικές αλλά της Citi όπου σε ευρύτερο επίπεδο υποβαθμίζει τις προοπτικές των ευρωπαϊκών μετοχών λόγω των πολιτικών Τραμπ.

Ολα τα παραπάνω συνηγορούν ότι το εξαιρετικά ευνοϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια θα μπορούσε να αναιρεθεί πολύ ευκολότερα και ταχύτερα από ότι στο παρελθόν, ακριβώς επειδή ζούμε στην εποχή Donald Trump όπου όλα είναι πιθανά!

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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