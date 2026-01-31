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ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις σε 46 Πολιτείες και αποχή των μαθητών κατά της ICE
Ειδήσεις
11:45 - 31 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις σε 46 Πολιτείες και αποχή των μαθητών κατά της ICE

Reporter.gr Newsroom
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Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους της Μινεάπολης, ενώ μαθητές και φοιτητές σε όλη την Αμερική έκαναν αποχή την Παρασκευή (30/1), απαιτώντας την αποχώρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων από τη Μινεσότα μετά τον θανάσιμο τραυματισμό δύο Αμερικανών πολιτών.

Μαθητές, φοιτητές και δάσκαλοι από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη εγκατέλειψαν τις τάξεις τους συμμετέχοντας σε μια πανεθνική ημέρα διαμαρτυρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε εν μέσω ασαφών δηλώσεων από την κυβέρνηση Τραμπ για το αν θα μειώσει τις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης που διεξάγονται από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη Μινεάπολη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης, έχει στείλει 3.000 ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στην περιοχή της Μινεάπολης, οι οποίοι περιπολούν με όπλα, δημιουργώντας μια δύναμη πέντε φορές μεγαλύτερη από την αστυνομία της πόλης.

Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μινεάπολης για να διαμαρτυρηθούν για την ανάπτυξη και τις τακτικές της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), παρά το ψύχος. Ανάμεσά τους ήταν οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένα ζευγάρια και νεαροί ακτιβιστές.

Η Κάτια Κέιγκαν, φορώντας φούτερ με το σύνθημα «No ICE» και κρατώντας πλακάτ με αίτημα την αποχώρηση της υπηρεσίας από την πόλη, ανέφερε πως είναι κόρη Ρώσων εβραίων που μετανάστευσαν στην Αμερική για να βρουν ασφάλεια και μια καλύτερη ζωή. «Είμαι εδώ γιατί θα αγωνιστώ για το αμερικανικό όνειρο για το οποίο ήρθαν εδώ οι γονείς μου», είπε.

Η Κιμ, μια 65χρονη καθοδηγήτρια διαλογισμού, μίλησε για μια «πλήρη φασιστική επίθεση της ομοσπονδιακής μας κυβέρνησης στους πολίτες».

Σε γειτονιά της Μινεάπολης κοντά στα σημεία όπου σκοτώθηκαν οι Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, περίπου 50 δάσκαλοι και προσωπικό τοπικών σχολείων συμμετείχαν στην πορεία.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο αστέρας της ροκ, ένωσε τη φωνή του με τους διαδηλωτές, ερμηνεύοντας το νέο του τραγούδι «Streets of Minneapolis» σε μια εκδήλωση προς τιμήν των Γκουντ και Πρέτι στο κέντρο της πόλης.

Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ, με διοργανωτές να προγραμματίζουν 250 διαδηλώσεις σε 46 πολιτείες και μεγάλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Ουάσινγκτον. Το σύνθημα ήταν «Όχι δουλειά. Όχι σχολείο. Όχι ψώνια. Σταματήστε τη χρηματοδότηση της ICE».

Μετά από εβδομάδες, κατά τις οποίες κυκλοφορούσαν ευρέως βίντεο που έδειχναν βίαιες τακτικές από βαριά οπλισμένους και μασκοφόρους πράκτορες στους δρόμους της Μινεάπολης, το ποσοστό των Αμερικανών που εγκρίνουν τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο κατά τη δεύτερη θητεία του στην προεδρία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Ο λεγόμενος «τσάρος» των συνόρων, Τομ Χόμαν, μετέβη στη Μινεάπολη και δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί θα επικεντρωθούν σε πιο στοχευμένες επιχειρήσεις, αντί να συνεχίσουν ευρύτερες κατασταλτικές ενέργειες κατά της μετανάστευσης που είχαν οδηγήσει σε συγκρούσεις με διαδηλωτές.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουολς, ανέφερε ότι η μόνη λύση για την ασφάλεια των πολιτών της Μινεσότα είναι η απόσυρση των ομοσπονδιακών δυνάμεων και η διακοπή της εκστρατείας καταστολής. «Ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρώπων της Μινεσότα είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αποσύρει τις δυνάμεις της και να σταματήσει αυτήν την εκστρατεία βαναυσότητας», έγραψε στο X.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήθελε «μικρή αποκλιμάκωση», αλλά όταν ρωτήθηκε αν θα υποχωρήσει, απάντησε: «Όχι καθόλου».

Στην Ορόρα του Κολοράντο, δημόσια σχολεία έκλεισαν εξαιτίας της μεγάλης αναμενόμενης αποχής εκπαιδευτικών και μαθητών, ενώ στο Τούσον της Αριζόνα, τουλάχιστον 20 σχολεία ακύρωσαν τα μαθήματα περιμένοντας μαζική αποχή.

Στο Πανεπιστήμιο DePaul στο Σικάγο, πανό διαμαρτυρίας ανέγραφαν «πανεπιστημιούπολη άσυλο» και «οι φασίστες δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ».

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια κρατώντας πλακάτ κατά της ICE, κατέβηκαν στους δρόμους, ενώ άλλοι μαθητές έκαναν πορεία στους δρόμους του Μπρούκλιν.

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