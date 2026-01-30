ΗΠΑ: Φοιτητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα κατά του ICE στη Μινεσότα

Σήμερα (30/1), φοιτητικές οργανώσεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες καλούν σε αποχή και διαδηλώσεις, ζητώντας την απομάκρυνση των ομοσπονδιακών πρακτόρων από τη Μινεσότα, μετά τον φονικό τραυματισμό δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη, γεγονότα που έχουν προκαλέσει έντονη οργή στην κοινή γνώμη.

Η έκκληση για γενική απεργία έρχεται μετά τις διαδηλώσεις της προηγούμενης Παρασκευής, όταν χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους της Μινεάπολης, παρά το δριμύ ψύχος, ζητώντας από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιχειρήσεις σύλληψης παράτυπων μεταναστών στην πόλη.

Σήμερα, οι φοιτητικές οργανώσεις δηλώνουν ότι σκοπεύουν να εντείνουν την πίεση στον Τραμπ, παρά τις δηλώσεις του ότι θα υπάρξει «μικρή αποκλιμάκωση» στη Μινεσότα. Η Μπριάνα Τζάκσον, μέλος της Ένωσης Μαύρων Φοιτητών στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα, τόνισε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε για την προώθηση των κινητοποιήσεων:

«Θέλουμε αυτό το κίνημα να έχει διάρκεια. Στο μέλλον θα ακολουθήσουν περισσότερες απεργίες και διαδηλώσεις».

Το σύνθημα της δράσης, όπως αναγράφεται στον ιστότοπο nationalshutdown.org, είναι:

«Όχι δουλειά, όχι σχολείο, όχι ψώνια. Σταματήστε τη χρηματοδότηση της ICE».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχουν προγραμματιστεί 250 διαδηλώσεις σε 46 πολιτείες, στις μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ, όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Ουάσινγκτον.

Στην πολιτεία της Τζόρτζια, μαθητές από 90 λύκεια, από την Ατλάντα έως τη Σαβάνα, σχεδιάζουν σήμερα να απέχουν από τα μαθήματά τους.

Στο μεταξύ, χθες Πέμπτη (29/1), η αστυνομία της Ουάσινγκτον προχώρησε σε 54 συλλήψεις διαδηλωτών, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει καθιστική διαμαρτυρία σε κτίριο της Γερουσίας, ζητώντας να μην εγκριθεί η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE.

Επίσης, χθες, ο επικεφαλής των επιχειρήσεων των υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, Τομ Χόμαν, ανακοίνωσε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα περιοριστούν πλέον σε στοχευμένες επιχειρήσεις. Νέες οδηγίες καλούν τους πράκτορες να αποφεύγουν τη μη απαραίτητη επικοινωνία με «ταραξίες», ώστε να μην υποδαυλίζουν την κατάσταση.

Σημειώνεται ότι μετά από εβδομάδες δημοσίευσης δεκάδων βίντεο που δείχνουν τις βίαιες τακτικές βαριά οπλισμένων και μασκοφόρων πρακτόρων στη Μινεάπολη, η δημοτικότητα της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις εντοπισμού παράτυπων μεταναστών έχουν ξεπεράσει τα όρια, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την υπέρβαση των εξουσιών των ομοσπονδιακών αρχών.