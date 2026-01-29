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Χόμαν (Τσάρος των Συνόρων) για Μινεσότα: Ο Τραμπ δεν θέλει κανέναν νεκρό
Ειδήσεις
17:14 - 29 Ιαν 2026

Χόμαν (Τσάρος των Συνόρων) για Μινεσότα: Ο Τραμπ δεν θέλει κανέναν νεκρό

Reporter.gr Newsroom
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Ο «τσάρος των συνόρων» του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν, ανακοίνωσε την Πέμπτη σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης, τονίζοντας ότι οι ομοσπονδιακές δυνάμεις θα αποχωρήσουν «σύντομα» από περιοχές όπως η Μινεάπολη, διατηρώντας όμως τη δυνατότητα επέμβασης όταν προκύπτει απειλή για την ασφάλεια.

Στη σκιά των πρόσφατων θανάτων Αμερικανών πολιτών κατά τις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις μετανάστευσης στη Μινεσότα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέες κατευθυντήριες γραμμές για τους πράκτορες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (ICE) και της Συνοριοφυλακής (CBP), με στόχο τη μείωση της έντασης στις πόλεις της πολιτείας.

«Ο Πρόεδρος δεν θέλει να δει κανέναν να πεθαίνει. Δεν θέλω ούτε εγώ να δω κανέναν να πεθαίνει, ούτε καν τους ανθρώπους που ψάχνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χόμαν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των πολιτών αλλά και των πρακτόρων που βρίσκονται στο πεδίο.

Ο Χόμαν αναγνώρισε ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα διαμαρτυρίας, όπως προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία, και τόνισε ότι οι διαδηλώσεις πρέπει να διεξάγονται ειρηνικά. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι πράκτορες που δεν ενεργούν με επαγγελματισμό θα αντιμετωπίζονται όπως σε κάθε άλλη ομοσπονδιακή υπηρεσία, ενώ η απειλή ή επίθεση κατά των αρχών επιβολής του νόμου δεν θα γίνεται ανεκτή.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν σχέδια για την αποφυγή εμπλοκής με «ταραχοποιούς» και την επικέντρωση μόνο σε μετανάστες με ποινικές κατηγορίες ή καταδικασμένους, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Στόχος είναι να μειωθεί η παρουσία των ομοσπονδιακών πρακτόρων στους δρόμους και να επιστρέψει η επιβολή του νόμου σε πιο «φυσιολογική» ροή.

Η Μινεσότα παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά τον θάνατο του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι, ο οποίος πυροβολήθηκε τουλάχιστον 10 φορές ενώ βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος από πράκτορες της CBP, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, μητέρας τριών παιδιών, από πράκτορα της ICE. Η Συνοριοφυλακή έχει θέσει σε διαθεσιμότητα δύο πράκτορες που εμπλέκονται στην υπόθεση Πρέτι, σύμφωνα με εκπρόσωπό της, ως μέρος της προβλεπόμενης διαδικασίας διερεύνησης.

Τα σχόλια Χόμαν αποτελούν μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση από προηγούμενες δηλώσεις άλλων κορυφαίων αξιωματούχων, όπως η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και ο αξιωματούχος της Συνοριοφυλακής Γκρέγκορι Μποβίνο, οι οποίοι είχαν χαρακτηρίσει τους διαδηλωτές «ταραξίες» ή «εξεγερμένους».

Ο Χόμαν υπογράμμισε ότι έχει συνεργαστεί με τους τοπικούς επικεφαλής των αρχών επιβολής του νόμου για τη διατήρηση της ασφάλειας των πρακτόρων και την προστασία της δημόσιας τάξης, διαβεβαιώνοντας ότι οι αρχηγοί θα ανταποκρίνονται σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης μόνο όταν προκύπτουν περιστατικά βίας ή επιθέσεις κατά των αρχών, διαχωρίζοντας τη δράση τους από την εφαρμογή του νόμου περί μετανάστευσης.

Με τα νέα μέτρα, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να επιχειρεί μια ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση της επιβολής της μετανάστευσης και στη διαχείριση της δημόσιας αντίδρασης, σε μια πολιτεία που δοκιμάζεται από έντονες κοινωνικές εντάσεις και τις πρόσφατες τραγωδίες.

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