ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παρέμβαση Τραμπ στις ουγγρικές εκλογές: Ψηφίστε τον Όρμπαν – Είναι αληθινός φίλος και μαχητής
Ειδήσεις
17:30 - 10 Απρ 2026

Παρέμβαση Τραμπ στις ουγγρικές εκλογές: Ψηφίστε τον Όρμπαν – Είναι αληθινός φίλος και μαχητής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη στήριξή του στον «αληθινό φίλο» του και πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των κρίσιμων εκλογών της Κυριακής. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Όρμπαν «πραγματικά ισχυρό και δυναμικό ηγέτη» και κάλεσε τους Ούγγρους να τον ψηφίσουν.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ, «παλεύει για τη σπουδαία χώρα του και τον λαό του και τους αγαπά, όπως κι εγώ τις ΗΠΑ. Ο Βίκτορ εργάζεται σκληρά για να προστατεύσει την Ουγγαρία, να αναπτύξει την οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να ενισχύσει το εμπόριο, να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση και να διασφαλίσει τον νόμο και την τάξη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι οι σχέσεις ΗΠΑ–Ουγγαρίας έχουν φτάσει σε «νέα επίπεδα συνεργασίας και επιτυχιών» κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης, αποδίδοντας σημαντικό ρόλο στον Όρμπαν. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι είχε στηρίξει την επανεκλογή του το 2022 και δήλωσε πως είναι έτοιμος να το πράξει ξανά.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, κάλεσε τους Ούγγρους πολίτες να στηρίξουν τον πρωθυπουργό τους στις κάλπες της 12ης Απριλίου 2026, χαρακτηρίζοντάς τον «αληθινό φίλο, μαχητή και νικητή» και τονίζοντας ότι έχει την «πλήρη και απόλυτη υποστήριξή» του.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social αναφέρει: «Ο ιδιαίτερα σεβαστός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είναι ένας πραγματικά ισχυρός και δυναμικός ηγέτης, με αποδεδειγμένο ιστορικό εξαιρετικών αποτελεσμάτων. Αγωνίζεται ακούραστα για τη μεγάλη χώρα και τον λαό του και τους αγαπά, όπως κι εγώ τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Βίκτορ εργάζεται σκληρά για να προστατεύσει την Ουγγαρία, να αναπτύξει την οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να προωθήσει το εμπόριο, να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση και να διασφαλίσει τον ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ!

Οι σχέσεις μεταξύ Ουγγαρίας και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν φτάσει σε νέα επίπεδα συνεργασίας και εντυπωσιακών επιτευγμάτων υπό τη δική μου διακυβέρνηση, χάρη σε μεγάλο βαθμό στον πρωθυπουργό Όρμπαν. Ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι στενά μαζί του, ώστε και οι δύο χώρες μας να προχωρήσουν περαιτέρω σε αυτόν τον εξαιρετικό δρόμο προς την ΕΠΙΤΥΧΙΑ και τη συνεργασία. Ήμουν περήφανος που στήριξα τον Βίκτορ για την επανεκλογή του το 2022 και είναι τιμή μου να το κάνω ξανά.

Η ημέρα των εκλογών είναι η Κυριακή, 12 Απριλίου 2026. Ουγγαρία: ΒΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ. Είναι ένας αληθινός φίλος, μαχητής και ΝΙΚΗΤΗΣ, και έχει την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργός της Ουγγαρίας — Ο ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΑ!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/04/2026 - 18:30
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: «Κόκκινη γραμμή» το Ορμούζ - Αυστηρή προειδοποίηση για πλήγματα σε ολόκληρο τον Κόλπο
Ειδήσεις

Ιράν: «Κόκκινη γραμμή» το Ορμούζ - Αυστηρή προειδοποίηση για πλήγματα σε ολόκληρο τον Κόλπο

Τραμπ: Ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο
Ειδήσεις

Τραμπ: Ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο

Τραμπ: Οι έλεγχοι οχημάτων από την ICE δε θα σταματήσουν
Ειδήσεις

Τραμπ: Οι έλεγχοι οχημάτων από την ICE δε θα σταματήσουν

Τραμπ: Υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμφωνία, παρά την κλιμάκωση του πολέμου
Ειδήσεις

Τραμπ: Υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμφωνία, παρά την κλιμάκωση του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:41

Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των Ταμπακαριών - Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αγίας Κυριακής

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:38

Ισπανία: Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:17

Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:15

Κομισιόν: Καλεί Ισπανία και Ουγγαρία να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:59

Ιταλία: Πάνω από 400 χρόνια φυλάκισης στους υπεύθυνους για την τραγωδία στη γέφυρα Μοράντι

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 17:50

Interwood: Μερική κάλυψη της ΑΜΚ και έκδοση 19,17 εκατ. νέων μετοχών

Υγεία
16/07/2026 - 17:50

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 4Χ4 απειλεί το πρόσημο του μήνα - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Πολιτική
16/07/2026 - 17:42

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 17:33

Profile: Ανασυγκρότηση του ΔΣ - Παραμένει πρόεδρος ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:33

«Ασπίδες»: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης με τον αντιναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:20

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:08

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 17:06

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 17:00

Νέο Πρόγραμμα Αποφοίτων της Allwyn Hellas για τους επαγγελματίες του αύριο

Ακίνητα
16/07/2026 - 16:54

Στις 30/11 η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:52

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (17/7) σε Αττική, Κρήτη και ακόμη τέσσερις περιοχές της χώρας

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 16:50

Wall Street: Πτώση για S&P 500 και Nasdaq υπό το βάρος των ημιαγωγών

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:46

ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:35

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:22

Στο Κίεβο ο Στάρμερ πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Νέα στρατιωτική βοήθεια 300 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:12

Η ΕΕ αλλάζει το τραπεζικό εγχειρίδιο – Στόχος η ανάδειξη ευρωπαϊκών «πρωταθλητών»

Οικονομία
16/07/2026 - 16:11

Μαρινάκης: Από 26 Ιουλίου η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές από 5.000 ευρώ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:07

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Βίλια Αττικής - Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 16:03

Hellenic Aviation Summer School 2026: «Μαθήματα Αεροπορίας» για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 15:56

Space Hellas: Ο Σταύρος Μουστάκας αναλαμβάνει Διευθυντής Πωλήσεων

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 15:52

Η METLEN πραγματοποίησε το «First Fire» στο έργο CCGT Grudziądz στην Πολωνία

Οικονομία
16/07/2026 - 15:47

Ανάπτυξη με... αστερίσκους: Το ΙΟΒΕ βλέπει ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους για την επόμενη διετία

Αυτοδιοίκηση
16/07/2026 - 15:36

Συνάντηση Δούκα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό: Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους της Κυψέλης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 15:27

Τι θυσία έχετε κάνει για να βρεθείτε σε metal συναυλία; Οι fans των Pantera στο Release Athens Festival αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ