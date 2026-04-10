Παρέμβαση Τραμπ στις ουγγρικές εκλογές: Ψηφίστε τον Όρμπαν – Είναι αληθινός φίλος και μαχητής

Τη στήριξή του στον «αληθινό φίλο» του και πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των κρίσιμων εκλογών της Κυριακής. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Όρμπαν «πραγματικά ισχυρό και δυναμικό ηγέτη» και κάλεσε τους Ούγγρους να τον ψηφίσουν.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ, «παλεύει για τη σπουδαία χώρα του και τον λαό του και τους αγαπά, όπως κι εγώ τις ΗΠΑ. Ο Βίκτορ εργάζεται σκληρά για να προστατεύσει την Ουγγαρία, να αναπτύξει την οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να ενισχύσει το εμπόριο, να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση και να διασφαλίσει τον νόμο και την τάξη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι οι σχέσεις ΗΠΑ–Ουγγαρίας έχουν φτάσει σε «νέα επίπεδα συνεργασίας και επιτυχιών» κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης, αποδίδοντας σημαντικό ρόλο στον Όρμπαν. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι είχε στηρίξει την επανεκλογή του το 2022 και δήλωσε πως είναι έτοιμος να το πράξει ξανά.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, κάλεσε τους Ούγγρους πολίτες να στηρίξουν τον πρωθυπουργό τους στις κάλπες της 12ης Απριλίου 2026, χαρακτηρίζοντάς τον «αληθινό φίλο, μαχητή και νικητή» και τονίζοντας ότι έχει την «πλήρη και απόλυτη υποστήριξή» του.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social αναφέρει: «Ο ιδιαίτερα σεβαστός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είναι ένας πραγματικά ισχυρός και δυναμικός ηγέτης, με αποδεδειγμένο ιστορικό εξαιρετικών αποτελεσμάτων. Αγωνίζεται ακούραστα για τη μεγάλη χώρα και τον λαό του και τους αγαπά, όπως κι εγώ τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Βίκτορ εργάζεται σκληρά για να προστατεύσει την Ουγγαρία, να αναπτύξει την οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να προωθήσει το εμπόριο, να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση και να διασφαλίσει τον ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ!

Οι σχέσεις μεταξύ Ουγγαρίας και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν φτάσει σε νέα επίπεδα συνεργασίας και εντυπωσιακών επιτευγμάτων υπό τη δική μου διακυβέρνηση, χάρη σε μεγάλο βαθμό στον πρωθυπουργό Όρμπαν. Ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι στενά μαζί του, ώστε και οι δύο χώρες μας να προχωρήσουν περαιτέρω σε αυτόν τον εξαιρετικό δρόμο προς την ΕΠΙΤΥΧΙΑ και τη συνεργασία. Ήμουν περήφανος που στήριξα τον Βίκτορ για την επανεκλογή του το 2022 και είναι τιμή μου να το κάνω ξανά.

Η ημέρα των εκλογών είναι η Κυριακή, 12 Απριλίου 2026. Ουγγαρία: ΒΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ. Είναι ένας αληθινός φίλος, μαχητής και ΝΙΚΗΤΗΣ, και έχει την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργός της Ουγγαρίας — Ο ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΑ!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».