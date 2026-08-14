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Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones
Ειδήσεις
11:56 - 14 Αυγ 2026

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (14/8) ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, μεταξύ άλλων και από ορισμένους σημαντικούς συμμάχους των ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η χώρα είναι «υπερβολικά εξαρτημένη» από ξένες πηγές για την προμήθεια drones.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Reuters, σε διακήρυξη που υπέγραψε ο Τραμπ επιβάλλεται δασμός 100% επί της αξίας (ad valorem) σε drones συγκεκριμένου μεγέθους ή με συγκεκριμένες δυνατότητες, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα για λόγους εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα επιβάλλεται δασμός 25% στα drones μικρότερου μεγέθους.

Πιο αναλυτικά, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιβληθεί δασμός 15% στα drones και τα εξαρτήματά τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Λιχτενστάιν, τη Νότια Κορέα, την Ελβετία και την Ταϊβάν, ενώ για τα drones από το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιβληθεί δασμός10% επί της αξίας.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής και εμπορικής πολιτικής του, παρά τις νομικές ανατροπές και την κριτική που έχει δεχθεί από ορισμένους αναλυτές.

Στο κείμενο της διακήρυξης που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ εξέτασε τις επιπτώσεις των εισαγωγών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων (UAS), δηλαδή των drones.

«Ο υπουργός διαπίστωσε ότι η διείσδυση των ξένων παραγωγών στην αγορά UAS είναι σημαντική και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται υπερβολικά από ξένες πηγές για την προμήθεια UAS και εξαρτημάτων UAS», ανέφερε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Λάτνικ διαπίστωσε επίσης ότι τα drones και τα εξαρτήματά τους από ορισμένες ξένες οντότητες «εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα», ενώ η εγχώρια αμερικανική βιομηχανία δεν παράγει επαρκείς ποσότητες ώστε να καλύψει τις ανάγκες ασφαλείας της χώρας.

Επισημαίνεται ότι οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 21 ημέρες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Για τα εξαρτήματα drones που δε θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα, οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ 180 ημέρες μετά την υπογραφή της διακήρυξης.

Για τα προϊόντα που το Πεντάγωνο έχει εγκρίνει για εξαίρεση από τη λεγόμενη «Covered List» της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) εντός 20 ημερών από την υπογραφή, οι δασμοί θα τεθούν επίσης σε ισχύ 180 ημέρες μετά την υπογραφή, διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος.

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