Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ

Μια εταιρεία με έδρα το Τέξας και διασυνδέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε τα σχέδιά της για γεωτρήσεις πετρελαίου στη Γροιλανδία, αφού η κυβέρνηση του αρκτικού νησιού εξέδωσε «ισχυρή προειδοποίηση» προς τον εταίρο της κοινοπραξίας για τη μεταφορά εξοπλισμού στην ξηρά χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNBC, η Greenland Energy Company, -εισηγμένη στον Nasdaq εταιρεία έρευνας και εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου-, ανακοίνωσε την Τετάρτη (12/8) ότι πλέον εργάζεται με στόχο την έκδοση των απαιτούμενων αδειών τον χειμώνα του 2027, μεταθέτοντας τα σχέδιά της για την αξιοποίηση του δυναμικού υδρογονανθράκων της λεκάνης Jameson Land, στην ανατολική ακτή της Γροιλανδίας.

Η 80 Mile, -εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και εταίρος της Greenland Energy στο συγκεκριμένο έργο-, επιβεβαίωσε επίσης την αναβολή των σχεδίων για γεωτρήσεις, έπειτα από συνομιλίες με τις αρχές της Γροιλανδίας.

«Η δραστηριοποίηση στην Αρκτική απαιτεί υπομονή, ευελιξία και μακροπρόθεσμη προοπτική. Θα αξιοποιήσουμε αυτό το διάστημα για να βελτιώσουμε τα σχέδιά μας και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τις τοπικές κοινότητες, τους στρατηγικούς εταίρους και τις αρμόδιες αρχές», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Greenland Energy Company, Ρόμπερτ Πράις.

Η 80 Mile κατέχει τις άδειες και είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία αδειοδότησης μέσω της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της, White Flame Energy. Οι άδειες εξερεύνησης είχαν χορηγηθεί πριν η Γροιλανδία σταματήσει την έκδοση νέων αδειών το 2021, επικαλούμενη την επιδεινούμενη κλιματική κρίση.

Να σημειωθεί ότι η αναβολή του έργου έρχεται δύο εβδομάδες μετά την αυστηρή επίπληξη της κυβέρνησης της Γροιλανδίας προς τη White Flame Energy, επειδή δεν είχε λάβει την απαιτούμενη άδεια από τις τοπικές αρχές για τη μεταφορά εξοπλισμού γεωτρήσεων στην ανατολική ακτή του νησιού.

Τόσο η Greenland Energy Company όσο και η 80 Mile επιβεβαίωσαν στο CNBC ότι οι δύο εταιρείες έλαβαν επίσημη προειδοποίηση από την κυβέρνηση της Γροιλανδίας.

Η προειδοποίηση της κυβέρνησης της Γροιλανδίας

Όπως επισημαίνει το CNBC, η προειδοποίηση της κυβέρνησης της Γροιλανδίας προς την 80 Mile αφορούσε την αποβίβαση εξοπλισμού γεωτρήσεων κοντά στο στρατηγικής σημασίας αεροδρόμιο Nerlerit Inaat, έναν συγκοινωνιακό κόμβο που θεωρείται πύλη εισόδου στη βορειοανατολική Γροιλανδία.

Πριν από την άφιξη του εξοπλισμού, η Greenland Energy και η 80 Mile ανέφεραν ότι είχαν λάβει άδεια και είχαν συνάψει σύμβαση για τη μίσθωση χώρου αποθήκευσης σε ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση της Greenland Airports, κοντά στο λιμάνι. Ωστόσο, όπως υποστήριξαν, δεν γνώριζαν ότι για τη συγκεκριμένη συμφωνία απαιτούνταν ξεχωριστή άδεια από την αρμόδια αρχή για τους ορυκτούς πόρους.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας ανέφερε στα τέλη του περασμένου μήνα ότι η White Flame Energy δεν διέθετε τις απαραίτητες εγκρίσεις πριν ξεκινήσει τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Η Greenland Energy και η 80 Mile ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους ότι «λαμβάνουν την προειδοποίηση πολύ σοβαρά και την αποδέχονται πλήρως».

Παράλληλα, πρόσθεσαν ότι προτίθενται στο εξής να «συνεργάζονται στενά» με τις αρχές της Γροιλανδίας.

Η 80 Mile διαθέτει τρεις άδειες για την εξερεύνηση και πιθανή εκμετάλλευση πετρελαίου στη λεκάνη Jameson Land. Η Greenland Energy χρηματοδοτεί το κόστος που συνδέεται με τη διαχείριση δύο ερευνητικών γεωτρήσεων.

Σε αυτό το φόντο, να σημειωθεί ότι οι μετοχές της Greenland Energy έκλεισαν την Τετάρτη με απώλειες άνω του 44%, ενώ οι μετοχές της 80 Mile υποχώρησαν περισσότερο από 20%.

Η Greenland Energy και οι διασυνδέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ

Η προσπάθεια διερεύνησης του πετρελαϊκού δυναμικού της λεκάνης Jameson Land πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ έχει ανανεώσει την προσπάθειά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Επισημαίνεται ότι η Greenland Energy έχει διασυνδέσεις με αρκετά πρόσωπα και επιχειρήσεις που συνδέονται με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Κάρολ Κρεγκ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ίδρυσε εταιρεία τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας, η οποία συμμετέχει σε πρόγραμμα συμβάσεων του Πενταγώνου που στηρίζει την πρωτοβουλία Golden Dome της κυβέρνησης Τραμπ για την αντιπυραυλική άμυνα.

Η ίδια εταιρεία έχει επίσης συμφωνία για την παραγωγή ντοκιμαντέρ με την Envoy Media, την οποία ίδρυσε ο «Dr. Phil» ΜακΓκρο, ο οποίος είχε μιλήσει σε προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ το 2024 και συμμετέχει στην Επιτροπή του Προέδρου για τη Θρησκευτική Ελευθερία.

Ο Λάρι Σουέτς, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Greenland Energy, έχει επίσης αναφερθεί ως πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στην κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο Πράις ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης τον Ιούνιο σχετικά με το εάν ο Σουέτς έχει διασυνδέσεις με τον Τραμπ και απάντησε: «Όχι απ’ όσο γνωρίζω».