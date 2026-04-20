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Συναγερμός στις ΗΠΑ: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα - Αναφορές για πολλά θύματα
Ειδήσεις
19:56 - 20 Απρ 2026

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα - Αναφορές για πολλά θύματα

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (20/4) στις αμερικανικές αρχές έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς σε πάρκο στο Γουίνστον Σάλεμ , στην πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Associated Press, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων από την επίθεση στο Leinbach Park παραμένει αδιευκρίνιστος, ωστόσο η αστυνομία κάνει λόγο για «πολλά θύματα».

Όπως έγινε γνωστό, το περιστατικό ξεκίνησε ως συμπλοκή λίγο πριν από τις 10 το πρωί, αλλά εξελίχθηκε σε ένοπλη επίθεση τη στιγμή που οι αστυνομικές δυνάμεις κατευθύνονταν προς το σημείο.

Επισημαίνεται ότι οι αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει τον αριθμό των ατόμων που εμπλέκονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, αν και ορισμένα πρόσωπα έχουν ταυτοποιηθεί.

Διευκρινίζεται ότι το συμβάν δεν έλαβε χώρα στο κοντινό Γυμνάσιο Jefferson. Ωστόσο, το σχολείο τέθηκε σε κατάσταση lockdown μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η περιοχή, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή.

Πηγές από το αστυνομικό τμήμα του Γουίνστον-Σάλεμ ανέφεραν ότι όλα ξεκίνησαν από έναν καβγά μεταξύ δύο νεαρών, ο οποίος γρήγορα κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα «πολλά άτομα να ανταλλάσσουν πυρά», οδηγώντας σε πολλούς τραυματισμούς.

Οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού.

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