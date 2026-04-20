CrediaBank: Στο 29,36% μειώθηκε το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου μετά την ΑΜΚ

Η «CREDIABANK» γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια (α) της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 29.03.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 27.03.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και (β) της γνωστοποίησης που έλαβε την 17.04.2026 από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 375.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης, κατά την 08.04.2026 (ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των ανωτέρω νέων κοινών μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών) ότι το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), εμμέσως στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, διαμορφώνεται σε 29,36%, το οποίο αντιστοιχεί σε 585.074.648 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.993.012.407 ενώ πριν την ολοκλήρωση της αύξησης ανερχόταν σε 36,16%, το οποίο αντιστοιχούσε σε 585.074.648 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου μετοχών 1.618.012.407.

Η εν λόγω έμμεση συμμετοχή προκύπτει λόγω της κατοχής από το Ελληνικό Δημόσιο του 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α. Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π.).