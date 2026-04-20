Συνάντηση Ανδρουλάκη με τις ηγεσίες ΕΔΕΚ και ΑΚΕΛ - Το μήνυμα για το Κυπριακό

Με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου, συναντήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εύχομαι κάθε επιτυχία στις βουλευτικές εκλογές σε λίγες εβδομάδες στην Κύπρο. ΠΑΣΟΚ και ΕΔΕΚ μοιραζόμαστε κοινές αρχές, κοινές αξίες και κοινή ιστορία. Δεσμούς ιστορικούς», ανέφερε εισαγωγικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε οτι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πήρε σάρκα και οστά στην Κύπρο όπου ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις συνέδραμαν στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ασφάλεια του Κυπριακού λαού.

Ενώ σχετικά με το Κυπριακό, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν ανεκτά επικίνδυνα σενάρια διχοτόμησης του νησιού από όπου κι αν εκπορεύονται. Και μιλώ για την Τουρκία, όπου ο πρόεδρος Ερντογάν πολλές φορές τα θέτει στον διάλογο σε πολύ σημαντικά fora, όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο κ. Αναστασίου ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για την άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα που υπήρξε.

«Η παρουσία των μαχητικών αεροσκαφών έχει αναπτερώσει το ηθικό του Κυπριακού λαού και έδειξε για ακόμα μία φορά πόσο αναγκαίο είναι το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Εμείς ως κόμμα στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε επί κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.

Οι σχέσεις μας με το ΠΑΣΟΚ έχουν μία ιστορία. Κοινή ιδεολογία, κοινή πορεία, κοινοί αγώνες. Σας ευχαριστούμε γιατί πάντοτε είστε το πλευρό μας και ευελπιστούμε ότι θα συσφίξουμε ακόμα περισσότερο αυτές τις σχέσεις μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνάντηση και με τον ΓΓ ΑΚΕΛ

Ο κ. Ανδρουλάκης υποδέχθηκε επίσης τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου.

«Η Κύπρος και η Ελλάδα μπορούν με συντονισμό να είναι πυλώνες σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει μια πολύ κρίσιμη κατάσταση αστάθειας στη Μέση Ανατολή», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν.

Ενώ σχετικά με το κυπριακό ζήτημα, επισήμανε ότι «έχουμε κοινές αγωνίες. Γι’ αυτό με την ευκαιρία της συνάντησής μας, θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου. Θα σταθούμε στο πλευρό σας για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση πάντα στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και απέναντι σε κάθε σενάριο αναθεωρητισμού, που οδηγεί στη διχοτόμηση του νησιού».

Ο κ. Στεφάνου τόνισε οτι «παρότι ανήκουμε σε διαφορετικούς ιδεολογικοπολιτικούς χώρους, θα έλεγα ότι σε βασικά ζητήματα μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες και μια κοινή προσπάθεια να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, ξεκινώντας από την αντιμετώπιση των πολέμων και ενισχύοντας την προσπάθεια για ειρήνη, με την ευχή ότι θα κατισχύσει το διεθνές δίκαιο».

«Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας και ασφαλώς και το ΠΑΣΟΚ για τη συνεχή αλληλεγγύη και στήριξή του στον αγώνα που διεξάγει ο λαός μας με στόχο να πετύχουμε λύση, η οποία να τερματίζει την κατοχή και να επανενώνει τον τόπο και τον λαό. Είναι ένας αγώνας που αποδείχθηκε δύσκολος και σκληρός, αλλά χρειάζεται να τον συνεχίσουμε με στόχο να πετύχουμε τη λύση. Γιατί χωρίς λύση στο Κυπριακό και με τη συνέχιση της τουρκικής κατοχής, δεν μπορούμε να έχουμε μόνιμη ειρήνη και ασφάλεια στην Κύπρο», διαμήνυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. .