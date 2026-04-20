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DW: Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για τα καύσιμα στο Βερολίνο
Ειδήσεις
19:52 - 20 Απρ 2026

DW: Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για τα καύσιμα στο Βερολίνο

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές στα καύσιμα και οι πιθανές ελλείψεις θα απασχολήσουν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Ο καγκελάριος καθησυχάζει. Τα μηνύματα όμως για την κηροζίνη είναι αντιφατικά.

Σύμφωνα με μετάδοση της DW, η γερμανική οικονομία και οι πολίτες πρέπει να απολαμβάνουν ασφαλή εφοδιασμό σε βασικά ενεργειακά προϊόντα όπως η βενζίνη, το ντίζελ και τα καύσιμα για την αεροπορία, σύμφωνα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, όπως δήλωσε χθες Κυριακή από τα εγκαίνια της Διεθνούς Εμπορικής Έκθεσης στο Ανόβερο.

Για τον λόγο αυτόν συγκαλεί άμεσα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ένα όργανο το οποίο μετρά σχεδόν έναν χρόνο ζωής και στο οποίο συμμετέχει το υπουργικό συμβούλιο, εκπρόσωποι των ομόσπονδων κρατιδίων και των υπηρεσιών πληροφοριών αλλά και ο Γενικός Επιθεωρητής των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Προς το παρόν η κατάσταση, αν και τεταμένη, κρίνεται ότι είναι διαχειρίσιμη και o ενεργειακός εφοδιασμός στη Γερμανία είναι διασφαλισμένος, τόνισε ο καγκελάριος, προσθέτοντας: «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση σε περίπτωση που η κατάσταση επιδεινωθεί».

Ο αντικαγκελάριος και υπ. Οικονομικών από τους Σοσιαλδημοκράτες Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, μιλώντας στο Spiegel ανέφερε πάντως ότι πρέπει να λάβουμε «πολύ σοβαρά» υπόψιν τις προειδοποιήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για ελλείψεις σε κηροζίνη τις επόμενες έξι εβδομάδες στην Ευρώπη, κρατώντας διαφορετική στάση από την υπ. Οικονομίας και Ενέργειας, Κατερίνα Ράιχε.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν σύντομα να εμφανίσουν ελλείψεις, δεδομένου ότι ειδικά κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου η Ευρώπη προμηθεύεται το 75% της απαιτούμενης κηροζίνης από χώρες του Περσικού Κόλπου.

Και η Γερμανική Ένωση Αεροπορίας BDL, η οποία εκπροσωπεί αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για πιθανές ελλείψεις σε καύσιμα το επόμενο διάστημα και ζητώντας τη συνδρομή της γερμανικής κυβέρνησης.

Μεταξύ των μέτρων που ζητά συγκαταλέγεται η αποδέσμευση εθνικών και ευρωπαϊκών αποθεμάτων κηροζίνης αλλά και η περιστολή δικαιωμάτων των επιβατών, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της Γιοάκιμ Λανγκ στην εφημερίδα Welt am Sonntag.

Ράιχε: Η Γερμανία δεν έχει έλλειψη σε κηροζίνη

Η υπ. Οικονομίας και Ενέργειας εμφανίστηκε πιο καθησυχαστική και δήλωσε ότι η Γερμανία δεν έχει προς το παρόν έλλειψη σε κηροζίνη διότι το καύσιμο αυτό παράγεται και σε γερμανικά διυλιστήρια. Εκτός της παραγωγής κηροζίνης στη Γερμανία, όπως είπε, άλλες χώρες που προμηθεύουν τη Γερμανία με κηροζίνη είναι η Νορβηγία, οι ΗΠΑ και το Καζακστάν.

Σύμφωνα με την Κατερίνα Ράιχε, δεν πρέπει να συζητάται δημόσια «κάθε σενάριο». Η «κινδυνολογία» δεν βοηθά, ανέφερε, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε διαρκή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για πιθανές επιπτώσεις της νέας κρίσης στην αεροπορία.

Η Ράιχε συνάντησε τη Δευτέρα εκπροσώπους της γερμανικής αεροπορικής βιομηχανίας με στόχο να συζητήσει εκτενώς το θέμα που έχει προκύψει με τις προμήθειες κηροζίνής. Μεταξύ των συνομιλητών της Γερμανίδας υπουργού συγκαταλέγονται εκπρόσωποι αεροπορικών εταιρειών, γερμανικών αεροδρομών και εταιρειών ενέργειας.

Η Lufthansa πάντως ανέστειλε το Σάββατο, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό της, τη λειτουργία 27 αεροσκαφών της θυγατρικής της Cityline, μεταξύ άλλων και εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου κόστους καυσίμων. Tο φθινόπωρο αναμένεται να ακολουθήσουν την ίδια οδό και άλλα αεροσκάφη παλαιού τύπου που εκτελούν πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

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