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Πειραιώς: «Αντέχουν» οι τιμές των αγροτικών προϊόντων παρά τις πτωτικές πιέσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:20 - 04 Μάι 2026

Πειραιώς: «Αντέχουν» οι τιμές των αγροτικών προϊόντων παρά τις πτωτικές πιέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Περιβάλλον αισθητά βελτιωμένης επενδυτικής ψυχολογίας και ενισχυμένης διάθεσης για ανάληψη κινδύνου αντανακλούν οι καταγεγραμμένες μεταβολές για τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς.  

Όπως σημειώνεται στο ίδιο report, η προσωρινή αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στο Ιράν, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα των εταιρικών αποτελεσμάτων —ιδίως σε κλάδους που συνδέονται με την καινοτομία— στήριξαν τη θετική πορεία των μετοχικών αγορών, παράλληλα με την αποδυνάμωση του δολαρίου και την αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Οι παράγοντες κινδύνου παρά το υποστηρικτικό επενδυτικό περιβάλλον

Στην αγορά εμπορευμάτων, η εικόνα ήταν μικτή, με τον ενεργειακό κλάδο να καταγράφει πτωτικές πιέσεις, ενώ τα βιομηχανικά μέταλλα σημείωσαν αξιόλογη άνοδο, υποστηριζόμενα από προσδοκίες αυξημένων επενδύσεων σε υποδομές.

Αν και το επενδυτικό περιβάλλον δύναται να παραμείνει υποστηρικτικό, οι αβεβαιότητες που αφορούν τη μελλοντική πορεία του πληθωρισμού, το χρονοδιάγραμμα και την έκταση της νομισματικής χαλάρωσης, καθώς και οι διεθνείς πολιτικές εξελίξεις για την έκβαση του πολέμου στο Ιράν, εξακολουθούν να συνιστούν ενεργούς παράγοντες κινδύνου, επηρεάζοντας τη σταθερότητα των αγορών μεσοπρόθεσμα.

Η θετική δυναμική στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, επηρέασε θετικά τον δείκτη των αγροτικών εμπορευμάτων, ωστόσο μικτή ήταν η εικόνα στις τιμές των επιμέρους προϊόντων.

Γεωπολιτική ένταση και καιρικές συνθήκες «απειλούν» τον αγροτικό τομέα – Τα προϊόντα

Η ισορροπία των κινδύνων στον αγροτικό τομέα εκτιμάται ότι πιθανά να παραμείνει στραμμένη προς την ανοδική πλευρά, υπό την επίδραση των γεωπολιτικών εντάσεων, της αβεβαιότητας στις αγορές αγροτικών εισροών και του αυξημένου κινδύνου μεταβολής των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το ΝΟΑΑ, προβλέπεται αυξανόμενη πιθανότητα εμφάνισης ενός El Niño (θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες) εντός του 2026, με μετάβαση από συνθήκες ουδέτερες σε τύπου La Niña, κατά την περίοδο Ιουνίου– Ιουλίου και πιθανή διατήρησή τους έως το τέλος του έτους.

Τα φαινόμενα αυτά θα μπορούσαν να εντείνουν περαιτέρω τους ανοδικούς κινδύνους για τις τιμές, ιδιαίτερα στα μαλακά αγροτικά εμπορεύματα, τη στιγμή που οι αγρότες αντιμετωπίζουν ήδη ελλείψεις λιπασμάτων και αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Τα πρόσφατα στοιχεία του USDA, για το σιτάρι σκιαγραφούν ένα περιβάλλον αυξημένης προσφοράς σιταριού και υποτονικότερης ζήτησης, εξέλιξη που επιβαρύνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές των τιμών, αν και δεν αποκλείονται παροδικές ανοδικές κινήσεις.

Η αγορά ζάχαρης λαμβάνει βραχυπρόθεσμη στήριξη από τις ενεργειακές εξελίξεις, ωστόσο το αναμενόμενο παγκόσμιο πλεόνασμα της Βραζιλίας περιορίζει το περιθώριο ουσιαστικής ανόδου. Η ενισχυμένη προσφορά δύναται να διατηρήσει την πτωτική πίεση στις τιμές του καλαμποκιού, με τις όποιες ανοδικές κινήσεις να εκτιμώνται ως πρόσκαιρες.

Για τον χυμό πορτοκαλιού η πρόσφατη διόρθωση αντανακλά τη βελτίωση των προοπτικών προσφοράς και την εξομάλυνση των προσδοκιών, περιορίζοντας την ανοδική δυναμική. Η επαρκής προσφορά περιορίζει τις μεσοπρόθεσμες ανοδικές προοπτικές, ενώ η πρόσφατη στήριξη των τιμών αποδίδεται κυρίως σε τεχνικούς παράγοντες (short covering) για το βαμβάκι.

Για τη σόγια, η αυξημένη κατανάλωση και η ζήτηση για βιοκαύσιμα παρέχουν βραχυπρόθεσμη στήριξη, ωστόσο η προσφορά από τη Βραζιλία πιθανά να αντισταθμίζει αυτή τη δυναμική.

Η διαρθρωτικά στενότερη προσφορά στηρίζει τις τιμές των βοοειδών, παρά τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμων διορθώσεων. Για το ρύζι, η αυξημένη παραγωγή περιορίζει τις προοπτικές ανόδου, στηρίζοντας σενάρια σταθερότητας ή ήπιας υποχώρησης στις τιμές του.

Η ενίσχυση κατά 0,53% του δείκτη των αγροτικών προϊόντων τον Απρίλιο εν αντιθέσει με τη σημαντική υποχώρηση του γενικού δείκτη εμπορευμάτων (- 4,21%), αποτυπώνει τη σχετική ανθεκτικότητα των αγροτικών αγορών, η οποία βρήκε στήριξη στα θεμελιώδη μεγέθη, στους αυξημένους κλιματικούς κινδύνους και στις συνεχιζόμενες στρεβλώσεις των παγκόσμιων εμπορικών ροών.

Οι πτωτικές πιέσεις τις οποίες δέχθηκε ο ευρύτερος δείκτης εμπορευμάτων αποδίδονται στην απότομη διόρθωση στον τομέα της ενέργειας, εξέλιξη που συνδέεται με την προσωρινή αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων. Ωστόσο, παραμένουν οι κίνδυνοι από την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων, καθώς και από την πιθανή επιβράδυνση του παγκόσμιου ρυθμού ανάπτυξης.

Διαβάστε ολόκληρο το report στο τέλος της σελίδας

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 11:40
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