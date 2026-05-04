Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα

Σε εφαρμογή τίθενται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες βραδινές ώρες της Δευτέρας (4/5) στη Γραμμή 2 του Μετρό Αθήνας, λόγω εργασιών αναβάθμισης που περιλαμβάνουν αντικατάσταση σιδηροτροχιών και εγκατάσταση δικτύου 5G στο μετρό της πόλης.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί στο τμήμα «Αττική – Πανεπιστήμιο» της Γραμμή 2 του Μετρό Αθήνας θα κλείσουν στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής λειτουργίας.

Οι σταθμοί Αττική και Ομόνοια θα παραμείνουν προσβάσιμοι μόνο για τη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό Αθήνας θα διεξάγεται μόνο στα τμήματα Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό.

Οι τελευταίες αναχωρήσεις πριν από τη διακοπή της λειτουργίας διαφοροποιούνται ανά σταθμό και κατεύθυνση, με δρομολόγια που ξεκινούν από Σεπόλια, Αττική, Σταθμό Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια, Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα προς τις δύο κατευθύνσεις του δικτύου.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα θα λειτουργήσει προσωρινή λεωφορειακή γραμμή με την ονομασία Χ18, που θα συνδέει τον σταθμό Σύνταγμα με τον Άγιο Αντώνιο.

Η γραμμή αυτή θα ακολουθεί συγκεκριμένες στάσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπως το Σύνταγμα, η Πανεπιστημίου, η Ομόνοια, το Μεταξουργείο και ο Σταθμός Λαρίσης, με διαφοροποιήσεις στις στάσεις ανά κατεύθυνση.