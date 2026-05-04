Ζελένσκι: Να συμμετέχει η Ευρώπη στις ειρηνευτικές συνομιλίες – Προχωρά η συμφωνία για τα drones

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (4/5) ότι κατέληξε σε συμφωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την προώθηση των διαδικασιών που αφορούν μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας στον τομέα των drones.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε οποιεσδήποτε μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τονίζοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς τη συμμετοχή της στο τραπέζι των συνομιλιών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ακόμη την ανάγκη προετοιμασίας για το ενδεχόμενο η Ρωσία να μην προχωρήσει σε τερματισμό του πολέμου, καλώντας σε στρατηγικό σχεδιασμό για τα επόμενα βήματα.

Τέλος, σημείωσε ότι απαιτείται η έγκριση νέων πακέτων στήριξης εντός του έτους, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας και της ανθεκτικότητας της χώρας.