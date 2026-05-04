Ζελένσκι: Να συμμετέχει η Ευρώπη στις ειρηνευτικές συνομιλίες – Προχωρά η συμφωνία για τα drones

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε οποιεσδήποτε μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τονίζοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς τη συμμετοχή της στο τραπέζι των συνομιλιών.
Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ακόμη την ανάγκη προετοιμασίας για το ενδεχόμενο η Ρωσία να μην προχωρήσει σε τερματισμό του πολέμου, καλώντας σε στρατηγικό σχεδιασμό για τα επόμενα βήματα.
Τέλος, σημείωσε ότι απαιτείται η έγκριση νέων πακέτων στήριξης εντός του έτους, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας και της ανθεκτικότητας της χώρας.
I had an important conversation with @vonderleyen today. We discussed the European support loan, including the timeline for the first tranche, which will be allocated to the coproduction of drones. We also agreed to move forward actively on a Drone Deal with the European Union… pic.twitter.com/xAXV75CPx7— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026