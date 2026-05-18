Axios: Ο Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν και κάνει... restart στον πόλεμο
19:22 - 18 Μάι 2026

Μεγάλος κίνδυνος επανέναρξης του πολέμου ΗΠΑ- Ισραήλ- Ιράν υπάρχει μετά τη νέα απόρριψη του ειρηνευτικού σχεδίου που κατέθεσε η Τεχεράνη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Τραμπ θεωρεί ανεπαρκή και τη νέα πρόταση που κατέθεσε η Τεχεράνη. Σκέφτεται μάλιστα να απαντήσει σε αυτή με... βόμβες.

Η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή κρίνεται ως ανεπαρκής από τον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές διαμήνυσαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποφασίσει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις «μέσω βομβών». Εκτός κι αν το Ιράν αλλάξει στάση.

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει ακόμη και την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ συγκαλεί την Τρίτη το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για συζήτηση στρατιωτικών επιλογών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να επιδιώκει μια συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης, εξετάζει όμως παράλληλα το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης, εξαιτίας της απόρριψης πολλών αμερικανικών απαιτήσεων από την Τεχεράνη και της άρνησής της να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι, εάν το Ιράν δεν μεταβάλει τη στάση του, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν «μέσω βομβών».

Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών να άρουν ορισμένες κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν. Ωστόσο, ο Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε στο Axios τις πληροφορίες αυτές, τονίζοντας ότι «δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων δωρεάν» χωρίς αντίστοιχες κινήσεις από την ιρανική πλευρά.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 19:26
