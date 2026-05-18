Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

Το Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο ανακοίνωσε την Δευτέρα (18/5) την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Διοίκησής του, η οποία δεσμεύεται να συνεχίσει δυναμικά τις δραστηριότητες του φορέα, θέτοντας ως στρατηγική προτεραιότητα την περαιτέρω σύσφιξη και ανάπτυξη των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας.

Η νέα διοίκηση, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα, στοχεύει να χτίσει πάνω στα ήδη υφιστάμενα στέρεα θεμέλια του και να οδηγήσει το Επιμελητήριο σε μια νέα, δυναμική εποχή. Κεντρικός άξονας της στρατηγικής της νέας Διοίκησης είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και των δύο χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως η ενέργεια, η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, οι κατασκευές, η ναυτιλία, η άμυνα και η τεχνολογία. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Ουκρανίας.

Ο νέος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Νίκος Κωστόπουλος, δήλωσε: «Παραλαμβάνουμε τη σκυτάλη με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με σαφές όραμα: να καταστήσουμε το Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο την πιο ισχυρή γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών. Σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις, αλλά και τεράστιες ευκαιρίες, δεσμευόμαστε να εργαστούμε άοκνα για να ενισχύσουμε τις εμπορικές ροές, να προσελκύσουμε επενδύσεις και να διευκολύνουμε συνέργειες που θα αποφέρουν αμοιβαία οφέλη. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να είναι στρατηγικός εταίρος της Ουκρανίας και το Επιμελητήριό μας θα είναι ο καταλύτης αυτής της προσπάθειας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανασυγκρότησής της. Θα κάνουμε τα πάντα για να τιμήσουμε τον ιστορικό ρόλο του Ελληνο-Ουκρανικού Επιμελητηρίου».

Ο νέος Γενικός Γραμματέας, κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, δήλωσε: «Αναλαμβάνω τα καθήκοντά μου με αίσθημα τιμής και βαθιάς ευθύνης απέναντι στα μέλη και τους συνεργάτες του Επιμελητηρίου. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε τον φορέα ένα πραγματικά αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών που επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας. Θα εργαστούμε με συνέπεια και διαφάνεια, ενισχύοντας τις δομές του Επιμελητηρίου, διευρύνοντας το δίκτυο συνεργασιών μας και παρέχοντας στα μέλη μας την υποστήριξη που χρειάζονται για να αδράξουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η νέα εποχή στις διμερείς μας σχέσεις».

Οι άμεσες προτεραιότητες της νέας διοίκησης περιλαμβάνουν την ενίσχυση του αποτυπώματος του Επιμελητηρίου μέσω της διοργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών, της φιλοξενία διμερών φόρουμ και εκδηλώσεων δικτύωσης, καθώς και της παροχής εξειδικευμένης πληροφόρησης και υποστήριξης στα μέλη του Επιμελητηρίου για την είσοδό τους στις αγορές των δύο χωρών.

Νέα Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνο-Ουκρανικού Επιμελητηρίου έχει ως εξής:

Τιμή και Ευγνωμοσύνη στον Απερχόμενο Πρόεδρο και την Απερχόμενη Διοίκηση

Η νέα διοίκηση εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες και την ειλικρινή εκτίμησή της προς τον απερχόμενο Πρόεδρο του Ελληνο-Ουκρανικού Επιμελητηρίου, κ. Ιωάννη Πολυχρονόπουλο, και προς κάθε μέλος της απερχόμενης διοίκησης, για την αφοσίωση, τον ζήλο και το ανεκτίμητο έργο που επιτέλεσαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Υπό την ηγεσία του κ. Πολυχρονόπουλου, το Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο διένυσε μια ιστορική πορεία, θέτοντας τα θεμέλια για μια ουσιαστική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων Ελλάδας και Ουκρανίας. Η αποφασιστικότητα, η στρατηγική σκέψη και η ακούραστη προσπάθειά του συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάδειξη του Επιμελητηρίου ως αξιόπιστου και δυναμικού φορέα διμερούς συνεργασίας, ακόμη και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Διορισμός Επίτιμου Προέδρου

Σε ειδική απόφαση που ελήφθη κατά τη Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου, ο κ. Ιωάννης Πολυχρονόπουλος ορίστηκε ομόφωνα Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνο-Ουκρανικού Επιμελητηρίου, σε αναγνώριση της εξαιρετικής και ιστορικής προσφοράς του στον φορέα και στην ανάπτυξη των ελληνο-ουκρανικών σχέσεων. Η τιμητική αυτή διάκριση αντικατοπτρίζει τη βαθιά εκτίμηση που τρέφουν τα μέλη του Επιμελητηρίου για το έργο και την προσωπικότητά του, και αποτελεί αναγνώριση της ανεκτίμητης κληρονομιάς που αφήνει πίσω του.

Η νέα Διοίκηση εκφράζει τη χαρά της για τη συνέχιση της παρουσίας του κ. Πολυχρονόπουλου στο πλευρό του Επιμελητηρίου υπό την ιδιότητα του Επίτιμου Προέδρου, και ανυπομονεί να αξιοποιήσει την εμπειρία και τη σοφία του για το καλό του φορέα και των μελών του.

Το έργο της απερχόμενης διοίκησης αποτελεί πηγή έμπνευσης και στέρεη βάση πάνω στην οποία η νέα διοίκηση θα συνεχίσει να οικοδομεί. Η νέα ηγεσία του Επιμελητηρίου εύχεται σε όλα τα μέλη της απερχόμενης διοίκησης κάθε επιτυχία στις μελλοντικές τους δραστηριότητες, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα για τη συνέχιση της συνεργασίας τους με τον φορέα.

Σχετικά με το Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο

Το Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την προώθηση και την ανάπτυξη των εμπορικών, οικονομικών, επιστημονικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της Ουκρανίας. Λειτουργεί ως κεντρικός φορέας υποστήριξης για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στις δύο αγορές.