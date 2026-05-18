ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Νέα δεδομένα φαίνεται να διαμορφώνονται στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ημιεπίσημου πρακτορείου Tasnim News Agency, η πρόταση συνδέεται με τις προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας και με το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, κομβικού σημείου για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την αγορά ενέργειας.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η άρση των κυρώσεων θα είχε προσωρινό χαρακτήρα και θα ίσχυε έως την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Μέχρι στιγμής, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τις σχετικές πληροφορίες.

Η είδηση επηρέασε άμεσα τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου Brent να περιορίζουν τα αρχικά τους κέρδη, ενώ τα ομόλογα ενισχύθηκαν λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Το Brent κινείται κοντά στα 107 δολάρια ανά βαρέλι, σε μια περίοδο όπου οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στον πληθωρισμό.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το Ιράν. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social προειδοποίησε ότι η ιρανική ηγεσία θα πρέπει να κινηθεί άμεσα προς συμφωνία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγες ώρες μετά την επίθεση με drones σε εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού Μπαράκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του συγκροτήματος, ενώ σύμφωνα με τις αρχές των ΗΑΕ δύο ακόμη drones αναχαιτίστηκαν. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ για την τροφοδοσία της τρίτης μονάδας του εργοστασίου.

Την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία γνωστοποίησε ότι κατέρριψε τρία drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της από το Ιράκ, περιοχή όπου δραστηριοποιούνται φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις. Δεν έχει διευκρινιστεί αν τα συγκεκριμένα drones συνδέονται με την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο Fars News Agency μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παρουσιάσει πέντε βασικούς όρους για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Μεταξύ αυτών φέρεται να περιλαμβάνονται η μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν στις ΗΠΑ, η περιορισμένη αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η μη καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, αμερικανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει δημόσια τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, ζητά μεταξύ άλλων την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και τη διατήρηση επιρροής στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σε δηλώσεις του στο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, σημειώνοντας όμως ότι η ιρανική πλευρά δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στις αμερικανικές απαιτήσεις. Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι βασική προτεραιότητα πρέπει να είναι η παύση των επιθέσεων και η αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, ενώ οι επιθέσεις της Τεχεράνης έχουν επεκταθεί και σε συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, καθώς και στο Ισραήλ.