ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο
Ειδήσεις
16:35 - 18 Μάι 2026

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα δεδομένα φαίνεται να διαμορφώνονται στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ημιεπίσημου πρακτορείου Tasnim News Agency, η πρόταση συνδέεται με τις προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας και με το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, κομβικού σημείου για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την αγορά ενέργειας.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η άρση των κυρώσεων θα είχε προσωρινό χαρακτήρα και θα ίσχυε έως την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Μέχρι στιγμής, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τις σχετικές πληροφορίες.

Η είδηση επηρέασε άμεσα τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου Brent να περιορίζουν τα αρχικά τους κέρδη, ενώ τα ομόλογα ενισχύθηκαν λόγω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης. Το Brent κινείται κοντά στα 107 δολάρια ανά βαρέλι, σε μια περίοδο όπου οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στον πληθωρισμό.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το Ιράν. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social προειδοποίησε ότι η ιρανική ηγεσία θα πρέπει να κινηθεί άμεσα προς συμφωνία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγες ώρες μετά την επίθεση με drones σε εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού Μπαράκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του συγκροτήματος, ενώ σύμφωνα με τις αρχές των ΗΑΕ δύο ακόμη drones αναχαιτίστηκαν. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ για την τροφοδοσία της τρίτης μονάδας του εργοστασίου.

Την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία γνωστοποίησε ότι κατέρριψε τρία drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της από το Ιράκ, περιοχή όπου δραστηριοποιούνται φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις. Δεν έχει διευκρινιστεί αν τα συγκεκριμένα drones συνδέονται με την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο Fars News Agency μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παρουσιάσει πέντε βασικούς όρους για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Μεταξύ αυτών φέρεται να περιλαμβάνονται η μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν στις ΗΠΑ, η περιορισμένη αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η μη καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, αμερικανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει δημόσια τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, ζητά μεταξύ άλλων την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και τη διατήρηση επιρροής στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σε δηλώσεις του στο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, σημειώνοντας όμως ότι η ιρανική πλευρά δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στις αμερικανικές απαιτήσεις. Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι βασική προτεραιότητα πρέπει να είναι η παύση των επιθέσεων και η αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, ενώ οι επιθέσεις της Τεχεράνης έχουν επεκταθεί και σε συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, καθώς και στο Ισραήλ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ
Ομόλογα

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή
Πολιτική

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου
Εμπορεύματα

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ειδήσεις

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ