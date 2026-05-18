ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα
ΕΜΠΟΡΙΟ
18:53 - 18 Μάι 2026

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα My market συνεχίζουν δυναμικά το επενδυτικό τους πλάνο μέσα στο 2026, με τη λειτουργία δύο νέων καταστημάτων και την ολοκλήρωση μίας σημαντικής ανακαίνισης, των οποίων το συνολικό ύψος επένδυσης ξεπερνά τα €14 εκατ.

Το νέο κατάστημα στην Παιανία, έχει συνολική επιφάνεια άνω των 2.200 τ.μ., εκ των οποίων τα 1.127 τ.μ. είναι ο χώρος πώλησης, με 3 συμβατικά ταμεία και 3 self-checkout. Παράλληλα, διαθέτει οργανωμένα τμήματα μανάβικου, κρεοπωλείου, χώρου έψησης κοτόπουλου, My Ευεξία, καθώς και parking με 20 θέσεις εκ των οποίων 2 ΑμεΑ και 2 φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Το πλήρως ανακαινισμένο My market στη Βάρη επαναλειτουργεί αναβαθμισμένο, με σύγχρονο σχεδιασμό που προσφέρει μοναδική αγοραστική εμπειρία στους επισκέπτες του. Το κατάστημα διαθέτει χώρο πώλησης 1.430τ.μ., βοηθητικούς χώρους και αποθήκη άνω των 900 τ.μ., ανανεωμένα τμήματα φρέσκων προϊόντων, ψαράδικο, χώρο έψησης κοτόπουλου, My Ευεξία, κάβα και καλλυντικά, καθώς και το ολοκαίνουργιο τμήμα «bakery & more», με αναβαθμισμένη αισθητική και εμπειρία καταναλωτή, το οποίο δίνει έμφαση στην ποιότητα των πρώτων υλών, περιλαμβάνει περισσότερες επιλογές προϊόντων και είναι προσαρμοσμένο σε Ευρωπαϊκά πρότυπα. Συνολικά, το κατάστημα έχει 76 θέσεις στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων 2 θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και 2 ΑμεΑ. Επιπλέον, διαθέτει 4 συμβατικά ταμεία και 5 self-checkout.

Το νέο My market στην Πειραιώς, στην περιοχή των Πετραλώνων, διαθέτει συνολική επιφάνεια άνω των 3.300 τ.μ., με ευρύχωρο χώρο πώλησης 1.100τ.μ., βοηθητικούς χώρους και αποθήκη καθώς και parking 30 θέσεων, εκ των οποίων 1 ΑμεΑ. Το κατάστημα περιλαμβάνει τμήματα bake off, μανάβικο, κρεοπωλείο, My Ευεξία, ενώ διαθέτει 4 συμβατικά ταμεία και 5 self-checkout. Σε αυτό το κατάστημα πραγματοποιήθηκε η παράδοση του αυτοκινήτου στη μεγάλη νικήτρια του Πασχαλινού Διαγωνισμού των My market με τίτλο «Πάσχα, όπως το θες». Για τη νικήτρια μάλιστα, το δώρο είχε ακόμη μεγαλύτερη αξία, αφού επρόκειτο για το πρώτο της αυτοκίνητο.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση του δικτύου τους, τα My market συνεχίζουν να επενδύουν σε σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες που προσφέρουν μία ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών, μέσα από τα 300 σημεία τους σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι
Ανακοινώσεις

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...
Ειδήσεις

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα
Πολιτική

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

My market: Επενδύσεις € 16,75 εκατ. στο δίκτυο - Νέα καταστήματα σε Κέρκυρα, Λουτράκι
Επιχειρήσεις

My market: Επενδύσεις € 16,75 εκατ. στο δίκτυο - Νέα καταστήματα σε Κέρκυρα, Λουτράκι

METRO AEBE (My market &amp; METRO Cash &amp; Carry): Top Employer και για το 2026!
ΕΜΠΟΡΙΟ

METRO AEBE (My market & METRO Cash & Carry): Top Employer και για το 2026!

My market: Επεκτείνεται στη Βόρεια Ελλάδα με νέο κατάστημα στην Ξάνθη
Επιχειρήσεις

My market: Επεκτείνεται στη Βόρεια Ελλάδα με νέο κατάστημα στην Ξάνθη

My-market: Υποδέχονται το Πάσχα με μεγάλο διαγωνισμό και πλούσια δώρα!
Επιχειρήσεις

My-market: Υποδέχονται το Πάσχα με μεγάλο διαγωνισμό και πλούσια δώρα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν και κάνει... restart στον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ