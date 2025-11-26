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Πετρέλαιο: Οι αγορές «ζυγίζουν» υπερπροσφορά και πιθανή ειρήνη Ρωσίας - Ουκρανίας
Εμπορεύματα
13:44 - 26 Νοε 2025

Πετρέλαιο: Οι αγορές «ζυγίζουν» υπερπροσφορά και πιθανή ειρήνη Ρωσίας - Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές την Τετάρτη (26/11), αφού υποχώρησαν σε χαμηλό ενός μήνα στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις προοπτικές υπερπροσφοράς και τις συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται ελαφρώς 0,11% στα 61,87 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου WTI των ΗΠΑ καταγράφουν μικρές απώλειες 0,22% στα 57,98 δολάρια ανά βαρέλι.

«Η αγορά παραμένει θεμελιωδώς προσανατολισμένη προς τα κάτω, με τους επενδυτές να τιμολογούν ολοένα και περισσότερο μια υπερπροσφερόμενη αγορά το 2026 και χωρίς κάποια πειστική ώθηση στη ζήτηση που να μπορεί να το αντισταθμίσει», δήλωσε η αναλύτρια της Phillip Nova, Πριγιάνκα Σατσντέβα.

Τόσο το Brent, όσο και το WTI έκλεισαν την Τρίτη (25/11) με πτώση 89 σεντς, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι είναι έτοιμος να προωθήσει ένα πλαίσιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, με μόνο λίγα σημεία διαφωνίας να απομένουν.

«Εάν οριστικοποιηθεί, η συμφωνία θα μπορούσε γρήγορα να άρει τις δυτικές κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικής ενέργειας», κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές WTI περίπου στα 55 δολάρια, ανέφερε ο αναλυτής της IG, Τόνι Σάιμορ, σε ενημερωτικό σημείωμα προς πελάτες.

«Προς το παρόν, η αγορά αναμένει περισσότερη σαφήνεια, αλλά ο κίνδυνος φαίνεται να είναι προς χαμηλότερες τιμές, εκτός εάν οι συνομιλίες καταρρεύσουν.»

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έδωσε εντολή στους εκπροσώπους του να συναντηθούν ξεχωριστά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και Ουκρανούς αξιωματούχους. Ένας Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να επισκεφθεί τις ΗΠΑ μέσα στις επόμενες ημέρες για να οριστικοποιήσει μια συμφωνία.

Σημειώνεται ότι η Βρετανία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει πρόσφατα τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και οι ινδικές αγορές ρωσικού πετρελαίου αναμένεται να υποχωρήσουν τον Δεκέμβριο στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα καυσίμων αυξήθηκαν, δήλωσαν την Τρίτη πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου. Τα αποθέματα αργού των ΗΠΑ αναμενόταν να αυξηθούν κατά 1,86 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 21 Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα από την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών αναμένεται να δημοσιευθούν την Τετάρτη (26/11).

Πτώση ξανά για το φυσικό αέριο - Σημαντικά κέρδη για χαλκό και ασήμι

Το φυσικό αέριο, υποχωρεί και πάλι σήμερα καταγράφοντας απώλειες 0,446% με την τιμή της μεγαβατώρας στα 29.255 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού ενισχύονται κατά 0,78% στα 4.197,50 δολάρια η ουγγιά. Στα υπόλοιπα μέταλλα, οι τιμές του ασημιού σημειώνουν σημαντική άνοδο 1.98% στα 52,100 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός κερδίζει 1,86% στα 5,2060 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κινείται σταθερά έναντι του ευρώ, σημειώνοντας ελαφρά πτώση 0,01%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1570 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται κατά 0,13% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3154 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί 0,10% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8797 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 14:02
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