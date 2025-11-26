Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Στη ζώνη των $86.000 το Bitcoin

Παρότι κατάφερε να ανακτήσει αρκετές χιλιάδες δολάρια από το περσινό «κραχ» της Παρασκευής, το BTC δεν έχει καταφέρει να υπερβεί με αποφασιστικότητα τη ζώνη αντίστασης των 87.000 δολαρίων.

Το BTC σταμάτησε ξανά στα $88.000

Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα κινούνταν ψηλά, γύρω στα 107.000 δολάρια. Ωστόσο, γρήγορα έχασε τη δυναμική του και η γενικότερη τάση γύρισε πτωτική, με αποτέλεσμα η τιμή να υποχωρήσει σε πενταψήφια επίπεδα μέχρι το τέλος εκείνης της εβδομάδας. Παρότι προσπάθησε να ανακάμψει, δεν κατάφερε να διεκδικήσει ξανά το επίπεδο των 100.000 δολαρίων και η διόρθωση συνεχίστηκε.

Η κορύφωση ήρθε την Παρασκευή, όταν οι «αρκούδες» έδειχναν να έχουν τον πλήρη έλεγχο. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, πίεσαν το BTC έντονα προς τα κάτω, οδηγώντας το σε χαμηλό επτά μηνών κάτω από τα 81.000 δολάρια (στα περισσότερα ανταλλακτήρια). Αφού έχασε πάνω από 25.000 δολάρια μέσα σε λίγες ημέρες, το bitcoin τελικά αντέδρασε, αναπηδώντας προς τα 84.000 δολάρια, επίπεδο στο οποίο κινήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του Σαββατοκύριακου.

Οι προσπάθειες ανάκαμψης συνεχίστηκαν τη Δευτέρα και ειδικά την Τρίτη, όταν ανέβηκε ως τα 89.000 δολάρια. Ωστόσο, δεν κατάφερε να διατηρήσει την ανοδική πορεία και υποχώρησε εκ νέου στα 87.000 δολάρια την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με χθες, περίπου στα 3,075 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του CG.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11), το Bitcoin κινείται πτωτικά κατά 0,57% στα 86.882,82 δολάρια, το Ethereum ενισχύεται 0,55% στα 2.907,82 δολάρια και το XRP σημειώνει ζημιές 1,21% στα 2,18 δολάρια.

Το Solana σημειώνει κέρδη 0,40% στα 136,93 δολάρια, το Litecoin ανεβαίνει κατά 0,21% στα 83,93 δολάρια και το Polkadot ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,04% στα 2,26 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP συνεχίζει την πτωτική του πορεία με απώλειες 0,72% στα 6,19 δολάρια.