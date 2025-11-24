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Ζελένσκι: Επιβεβαίωσε το σχέδιο των 19 σημείων - «Τα κρίσιμα θα τα πω με τον Τραμπ»
Ειδήσεις
23:01 - 24 Νοε 2025

Ζελένσκι: Επιβεβαίωσε το σχέδιο των 19 σημείων - «Τα κρίσιμα θα τα πω με τον Τραμπ»

Reporter.gr Newsroom
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Με προσεκτικά αισιόδοξο τόνο περιέγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πορεία των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, έπειτα από τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκε στη Γενεύη μεταξύ της ουκρανικής αντιπροσωπείας, των ΗΠΑ και ευρωπαϊκών εταίρων σε ανάρτηση του στο Χ.

Σε μήνυμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι η διαδικασία έχει σημειώσει πρόοδο, ενώ ταυτόχρονα παραδέχτηκε ότι παραμένουν αρκετά ανοικτά ζητήματα, τα οποία καθιστούν δύσκολη τη διαμόρφωση ενός πλήρως συμφωνημένου τελικού κειμένου.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επικεντρώθηκαν στην ευθυγράμμιση του αμερικανικού σχεδίου με τις θέσεις του Κιέβου, με την ουκρανική πλευρά να αναζητεί σαφείς εγγυήσεις για την κυριαρχία, την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητά της. Παρά τη μείωση των σημείων διαφωνίας, όπως είπε, «υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά» πριν διαμορφωθεί ένα πλήρες σχέδιο.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι τα πλέον «ευαίσθητα και κρίσιμα» σημεία της συμφωνίας θα τεθούν σε άμεση συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν αποκλειστικά σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

«Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη. Εκατομμύρια πολίτες περιμένουν μια δίκαιη και βιώσιμη λύση», τόνισε, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι η αμερικανική πλευρά προσέρχεται στη διαδικασία με εποικοδομητική διάθεση.

Όπως έκανε γνωστό, η ουκρανική αντιπροσωπεία παρουσίασε νέο πακέτο μέτρων, προϊόν εντατικής δουλειάς στη Γενεύη, όπου πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις «εξαιρετικά λεπτομερούς χαρακτήρα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα σημεία που απομένουν δεν είναι πλέον 28, αρκετά από αυτά έχουν αντιμετωπιστεί σωστά. Το ζητούμενο τώρα είναι να ολοκληρώσουμε το τελικό κείμενο με τρόπο αξιοπρεπή και υπεύθυνο», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατέληξε ότι η χώρα του είναι «έτοιμη να εργαστεί όσο το απαιτούν οι περιστάσεις», προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα διασφαλίσει την ειρήνη και τη σταθερότητα σε βάθος χρόνου.

Ολόκληρη η ανάρτηση Ζελένσκι αναφέρει: «Σήμερα η αντιπροσωπεία μας επέστρεψε από τη Γενεύη μετά από διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά και τους ευρωπαίους εταίρους, και τώρα ο κατάλογος των απαραίτητων βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να καταστεί λειτουργικός. Προς το παρόν, μετά τη Γενεύη, τα σημεία είναι λιγότερα, δεν είναι πλέον 28, και πολλά σωστά έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί – κάτι που δεν είναι εύκολο – για να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο, και πρέπει να το κάνουμε με αξιοπρέπεια. Εκτιμούμε το γεγονός ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι έτοιμη να μας βοηθήσει και ότι η αμερικανική πλευρά έχει μια εποικοδομητική στάση. Ουσιαστικά, χθες όλη την ημέρα γίνονταν συναντήσεις, ήταν μια δύσκολη, εξαιρετικά λεπτομερής δουλειά.

Η ομάδα μας παρουσίασε σήμερα το νέο σχέδιο μέτρων, και αυτή είναι πραγματικά η σωστή προσέγγιση – τα ευαίσθητα θέματα, τα ευαίσθητα ζητήματα θα τα συζητήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ. Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη – αυτή είναι η αρχή μας, η κοινή μας αρχή, και εκατομμύρια Ουκρανοί προσδοκούν και αξίζουν μια αξιοπρεπή ειρήνη. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για αυτό, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Λευκός Οίκος: Παραγωγικές οι συνομιλίες με την Ουκρανία - Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση

Για παραγωγικές συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ουκρανία επί μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου κάνει λόγο ο Λευκός Οίκος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «ορισμένα σημεία διαφωνίας».

Για παραγωγικές συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ουκρανία επί μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου κάνει λόγο ο Λευκός Οίκος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «ορισμένα σημεία διαφωνίας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, μιλώντας στην εκπομπή «The Story» του Fox News, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ ασκεί πιέσεις τόσο στον Πούτιν όσο και τον Ζελένσκι προκειμένου να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η εκπρόσωπος Τύπου επεσήμανε ωστόσο ότι δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο αυτήν την εβδομάδα, διαψεύδοντας ότι ο Ζελένσκι ενδεχομένως να μεταβεί στον Λευκό Οίκο τις επόμενες ημέρες προκειμένου να συζητήσει διά ζώσης με τον Ντόναλντ Τραμπ ευαίσθητες πτυχές του ειρηνευτικού σχεδίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 23:57
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