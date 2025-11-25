Πτώση στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω φόβων για υπερπροσφορά και γεωπολιτική αβεβαιότητα

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τρίτη (25/11), καθώς οι ανησυχίες για υπερπροσφορά υπερίσχυσαν των φόβων ότι οι ρωσικές αποστολές θα παραμείνουν υπό κυρώσεις, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχωρούν κατά 0,29% στα 62,54 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) μειώνεται 0,37% στα 58,70 δολάρια.

Και τα δύο κύρια συμβόλαια κέρδισαν 1,3% τη Δευτέρα, καθώς οι αυξανόμενες αμφιβολίες σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας μείωσαν τις προσδοκίες για ανεμπόδιστη ροή ρωσικού αργού και προϊόντων καυσίμων, τα οποία βρίσκονται υπό κυρώσεις από τις δυτικές χώρες.

Παρότι οι συμμετέχοντες στην αγορά ανησυχούν για τις ρωσικές αποστολές, η συνολική προοπτική για την προσφορά και τη ζήτηση αργού το 2026 εμφανίζεται πιο χαλαρή, καθώς πολλές προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση της προσφοράς μεγαλύτερη από την αύξηση της ζήτησης την επόμενη χρονιά.

«Βραχυπρόθεσμα, ο βασικός κίνδυνος είναι η υπερπροσφορά και τα τρέχοντα επίπεδα τιμών φαίνονται ευάλωτα», ανέφερε η Priyanka Sachdeva, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova, σε σημείωμά της την Τρίτη.

Λόγω των νέων κυρώσεων στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil, καθώς και των κανονισμών που απαγορεύουν την πώληση στην Ευρώπη προϊόντων πετρελαίου που έχουν παραχθεί από ρωσικό αργό, ορισμένα ινδικά διυλιστήρια έχουν μειώσει τις αγορές τους από τη Ρωσία, ιδιαίτερα η ιδιωτική εταιρεία Reliance.

Με περιορισμένες επιλογές για πωλήσεις, η Ρωσία επιδιώκει να αυξήσει τις εξαγωγές προς την Κίνα.

Την Τρίτη, ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι η Μόσχα και το Πεκίνο συζητούν τρόπους διεύρυνσης των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου προς την Κίνα.

«Οι συμμετέχοντες στην αγορά εξακολουθούν να προσπαθούν να καταλάβουν αν οι τελευταίες ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις θα επηρεάσουν ή όχι τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Ωστόσο, συνολικά, οι αναλυτές της αγοράς παραμένουν επικεντρωμένοι στην πιθανότητα ευρύτερων ανισορροπιών προσφοράς και ζήτησης.

Η Deutsche Bank προβλέπει πλεόνασμα αργού τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα το 2026 και δεν βλέπει σαφή πορεία επιστροφής σε ελλείμματα ούτε μέχρι το 2027, όπως ανέφερε η τράπεζα σε σημείωμά της τη Δευτέρα.

«Η πορεία προς το 2026 παραμένει πτωτική», δήλωσε ο αναλυτής Michael Hsueh.

Επισημαίνεται ότι η προσδοκία για πιο αδύναμη αγορά την επόμενη χρονιά υπερισχύει της απουσίας λύσης για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η οποία είχε στηρίξει τις τιμές. Μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας, απελευθερώνοντας στην αγορά πετρελαϊκές ποσότητες που ήταν προηγουμένως περιορισμένες.

Παρόλα αυτά, οι αγορές πετρελαίου βρίσκουν κάποια στήριξη από τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τα επιτόκια στη συνεδρίαση 9-10 Δεκεμβρίου της Fed, καθώς μέλη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας έχουν υποδείξει την υποστήριξή τους σε μια μείωση.

Τα χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη και να ενισχύσουν τη ζήτηση πετρελαίου.

«Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται σε μια διελκυστίνδα ανάμεσα στην προσεκτική στάση έναντι ενός πλεονάσματος προσφοράς και στις ελπίδες για ζήτηση που βασίζονται σε πιο χαλαρή νομισματική πολιτική», δήλωσε η Sachdeva.

Ελαφρά υποχώρηση για το φυσικό αέριο - Πτώση και για τα μέταλλα

Το φυσικό αέριο, υποχωρεί σήμερα ελαφρώς, -ύστερα από τη χθεσινή εικόνα κατάρρευσης- καταγράφοντας μικρές απώλειες 0,276% με τη μεγαβατώρα στα 29.665 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού παρουσιάζουν ήπιες μεταβολές αφού αποδυναμώνονται κατά 0,08% στα 4,165.25 δολάρια η ουγγιά. Στα υπόλοιπα μέταλλα, οι τιμές του ασημιού κινούνται επίσης πτωτικά κατά 0,47% % στα 50,915 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός σημειώνει επίσης πτώση 0,71% στα 5,1235 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί ελαφρώς 0,10% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1534 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται κατά 0,11% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3121 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, παρουσιάζει ήπιες διακυμάνσεις μειωμένη κατά 0,02% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8789 βρετανική λίρα ανά ευρώ.