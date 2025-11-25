ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πτώση στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω φόβων για υπερπροσφορά και γεωπολιτική αβεβαιότητα
Εμπορεύματα
13:43 - 25 Νοε 2025

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω φόβων για υπερπροσφορά και γεωπολιτική αβεβαιότητα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τρίτη (25/11), καθώς οι ανησυχίες για υπερπροσφορά υπερίσχυσαν των φόβων ότι οι ρωσικές αποστολές θα παραμείνουν υπό κυρώσεις, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχωρούν κατά 0,29% στα 62,54 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) μειώνεται 0,37% στα 58,70 δολάρια.

Και τα δύο κύρια συμβόλαια κέρδισαν 1,3% τη Δευτέρα, καθώς οι αυξανόμενες αμφιβολίες σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας μείωσαν τις προσδοκίες για ανεμπόδιστη ροή ρωσικού αργού και προϊόντων καυσίμων, τα οποία βρίσκονται υπό κυρώσεις από τις δυτικές χώρες.

Παρότι οι συμμετέχοντες στην αγορά ανησυχούν για τις ρωσικές αποστολές, η συνολική προοπτική για την προσφορά και τη ζήτηση αργού το 2026 εμφανίζεται πιο χαλαρή, καθώς πολλές προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση της προσφοράς μεγαλύτερη από την αύξηση της ζήτησης την επόμενη χρονιά.
«Βραχυπρόθεσμα, ο βασικός κίνδυνος είναι η υπερπροσφορά και τα τρέχοντα επίπεδα τιμών φαίνονται ευάλωτα», ανέφερε η Priyanka Sachdeva, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova, σε σημείωμά της την Τρίτη.

Λόγω των νέων κυρώσεων στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil, καθώς και των κανονισμών που απαγορεύουν την πώληση στην Ευρώπη προϊόντων πετρελαίου που έχουν παραχθεί από ρωσικό αργό, ορισμένα ινδικά διυλιστήρια έχουν μειώσει τις αγορές τους από τη Ρωσία, ιδιαίτερα η ιδιωτική εταιρεία Reliance.

Με περιορισμένες επιλογές για πωλήσεις, η Ρωσία επιδιώκει να αυξήσει τις εξαγωγές προς την Κίνα.
Την Τρίτη, ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι η Μόσχα και το Πεκίνο συζητούν τρόπους διεύρυνσης των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου προς την Κίνα.

«Οι συμμετέχοντες στην αγορά εξακολουθούν να προσπαθούν να καταλάβουν αν οι τελευταίες ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις θα επηρεάσουν ή όχι τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Ωστόσο, συνολικά, οι αναλυτές της αγοράς παραμένουν επικεντρωμένοι στην πιθανότητα ευρύτερων ανισορροπιών προσφοράς και ζήτησης.
Η Deutsche Bank προβλέπει πλεόνασμα αργού τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα το 2026 και δεν βλέπει σαφή πορεία επιστροφής σε ελλείμματα ούτε μέχρι το 2027, όπως ανέφερε η τράπεζα σε σημείωμά της τη Δευτέρα.
«Η πορεία προς το 2026 παραμένει πτωτική», δήλωσε ο αναλυτής Michael Hsueh.

Επισημαίνεται ότι η προσδοκία για πιο αδύναμη αγορά την επόμενη χρονιά υπερισχύει της απουσίας λύσης για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η οποία είχε στηρίξει τις τιμές. Μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας, απελευθερώνοντας στην αγορά πετρελαϊκές ποσότητες που ήταν προηγουμένως περιορισμένες.

Παρόλα αυτά, οι αγορές πετρελαίου βρίσκουν κάποια στήριξη από τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τα επιτόκια στη συνεδρίαση 9-10 Δεκεμβρίου της Fed, καθώς μέλη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας έχουν υποδείξει την υποστήριξή τους σε μια μείωση.
Τα χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη και να ενισχύσουν τη ζήτηση πετρελαίου.

«Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται σε μια διελκυστίνδα ανάμεσα στην προσεκτική στάση έναντι ενός πλεονάσματος προσφοράς και στις ελπίδες για ζήτηση που βασίζονται σε πιο χαλαρή νομισματική πολιτική», δήλωσε η Sachdeva.

Ελαφρά υποχώρηση για το φυσικό αέριο - Πτώση και για τα μέταλλα

Το φυσικό αέριο, υποχωρεί σήμερα ελαφρώς, -ύστερα από τη χθεσινή εικόνα κατάρρευσης- καταγράφοντας μικρές απώλειες 0,276% με τη μεγαβατώρα στα 29.665 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού παρουσιάζουν ήπιες μεταβολές αφού αποδυναμώνονται κατά 0,08% στα 4,165.25 δολάρια η ουγγιά. Στα υπόλοιπα μέταλλα, οι τιμές του ασημιού κινούνται επίσης πτωτικά κατά 0,47% % στα 50,915 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός σημειώνει επίσης πτώση 0,71% στα 5,1235 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί ελαφρώς 0,10% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1534 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται κατά 0,11% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3121 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, παρουσιάζει ήπιες διακυμάνσεις μειωμένη κατά 0,02% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8789 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άνοδος 7,7% στις τιμές διαμερισμάτων το γ’ τρίμηνο – Πρωταγωνιστούν Θεσσαλονίκη και παλαιά ακίνητα
Ακίνητα

Άνοδος 7,7% στις τιμές διαμερισμάτων το γ’ τρίμηνο – Πρωταγωνιστούν Θεσσαλονίκη και παλαιά ακίνητα

ΔΕΗ: Φως στο φόβο των γυναικών στις νυχτερινές μετακινήσεις
Επιχειρήσεις

ΔΕΗ: Φως στο φόβο των γυναικών στις νυχτερινές μετακινήσεις

«Χειρόφρενο» στα ταξί – Απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου
Ειδήσεις

«Χειρόφρενο» στα ταξί – Απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πετρέλαιο: Η ένταση στη Μέση Ανατολή στηρίζει τις τιμές – Προς θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Η ένταση στη Μέση Ανατολή στηρίζει τις τιμές – Προς θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και τις ευρύτερες ελπίδες αποκλιμάκωσης στο Ιράν
Εμπορεύματα

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και τις ευρύτερες ελπίδες αποκλιμάκωσης στο Ιράν

Άνοδος στο πετρέλαιο λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή - Πάνω από τα $98 το Brent
Εμπορεύματα

Άνοδος στο πετρέλαιο λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή - Πάνω από τα $98 το Brent

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται
Εμπορεύματα

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:20

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Ναυτιλία
07/06/2026 - 10:59

Νέα εποχή για την κεφαλαιαγορά: Οι Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:45

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πολιτική
07/06/2026 - 10:30

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:09

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

Ειδήσεις
07/06/2026 - 09:58

ΕΕ: Ραγδαία άνοδος στην πράσινη απασχόληση – +79% στις ΑΠΕ από το 2014

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ