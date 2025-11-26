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ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή και των 14 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις ζήτησε ο εισαγγελέας
Ειδήσεις
13:38 - 26 Νοε 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή και των 14 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις ζήτησε ο εισαγγελέας

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου η δίκη 14 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους περισσότερους να έχουν έδρα την Κρήτη. Οι κατηγορίες αφορούν εξαπάτηση σε βάρος των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, έξι κατηγορούμενοι δικάζονται για απόπειρα απάτης, δύο για τετελεσμένη απάτη και οι υπόλοιποι για συνέργεια. Τα ποσά των επιδοτήσεων, που αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων σε καλή γεωργική κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα, κυμαίνονταν από 5.000 έως 40.000 ευρώ και αφορούν το έτος 2020.

Στο δικαστήριο εμφανίστηκαν δύο κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους. Ο εισαγγελέας της Έδρας, εντεταλμένος ευρωπαίος εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης, ζήτησε την ενοχή όλων, προτείνοντας ωστόσο την αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου σε έναν κατηγορούμενο που επέστρεψε τα χρήματα.

Όπως τόνισε ο εισαγγελέας, «οι υποθέσεις που αφορούν το εθνικό απόθεμα δείχνουν μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά» και ενδέχεται να μειώνουν τα χρήματα που θα έπρεπε να λάβουν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Η δικογραφία σχηματίστηκε μετά από έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς πολλά δηλωθέντα αγροτεμάχια βρέθηκαν σε άλλες περιοχές ή είχαν δηλωθεί μόνο για ένα έτος, ενώ τα μισθώματα ήταν συμβολικά.

Ο εισαγγελέας ανέλυσε τα στοιχεία για κάθε κατηγορούμενο, μεταξύ των οποίων και ένας ηθοποιός. Παραδείγματα περιλαμβάνουν εκτάσεις στη Ροδόπη με μηνιαίο μίσθωμα 30 ευρώ, στα Γρεβενά με μίσθωμα 10 ευρώ και εκτάσεις στο Γαλαξίδι Φωκίδας που είχαν κατανεμηθεί προηγουμένως σε κτηνοτρόφους. Επτά από τους οκτώ κατηγορούμενους υπέβαλαν αιτήσεις μέσω του ίδιου Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, ενώ πολλοί είχαν νοικιάσει εκτάσεις από τον ίδιο εκμισθωτή. Η διαδικασία της δίκης συνεχίζεται.

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