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Υποτροφίες και υποστήριξη Eρευνητικών Έργων του ΕΚΠΑ από την ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ
Επιχειρήσεις
13:35 - 26 Νοε 2025

Υποτροφίες και υποστήριξη Eρευνητικών Έργων του ΕΚΠΑ από την ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ

Reporter.gr Newsroom
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Ήταν το 2021, λίγους μήνες μετά τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, μεταπτυχιακής φοιτήτριας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, όταν η Πρόεδρος του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, Ιουλία Τσέτη, ανακοίνωσε τη θέσπιση υποτροφίας που θα απονέμεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ εις μνήμην της Γαρυφαλλιάς, σε φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για ερευνητικά έργα στο πεδίο της Φαρμακολογίας.

Στο πλαίσιο της υποτροφίας εις μνήμην της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, Φαρμακοποιού, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων με Ειδίκευση Φαρμακολογία», η ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, προχώρησε, μεταξύ και άλλων ενισχύσεων, στην οικονομική ενίσχυση τριών ερευνητικών έργων με αντικείμενο τη Φαρμακολογία από το τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, αφού έλαβε και αξιολόγησε τα αντίστοιχα αιτήματα ενίσχυσης.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των τριών έργων αυτών, απονεμήθηκαν συνολικά 6 υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων με Ειδίκευση Φαρμακολογία» και Υποψήφιους Διδάκτορες με γνωστικό αντικείμενο τη Φαρμακολογία, το οποίο ήταν και το αντικείμενο της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου. Τα έργα εκπονήθηκαν υπό την επίβλεψη της αείμνηστης Καθηγήτριας Φαρμακολογίας Ιωάννας Ανδρεάδου.


Για το 2025 ανακοινώθηκε η υποστήριξη ενός επιπλέον έργου με την αντίστοιχη απονομή υποτροφίας στο αντικείμενο της Φαρμακολογίας, το οποίο αυτή την περίοδο είναι υπό εκπόνηση στο τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ.

Η ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2017, εις μνήμην του ιδρυτή του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, φαρμακοποιού και ερευνητή ΚλέωναΤσέτη, από τις κόρες του Ιουλία και Ειρήνη, με αποστολή να στηρίξει και να ενισχύσει τη δημιουργική σκέψη, την επιστημονική έρευνα και τη συνεχή πρόοδο.


Μέχρι σήμερα έχει ενισχύσει, μέσω υποτροφιών, 47 αριστούχους φοιτητές και ερευνητές, ενώ έχει υποστηρίξει 31 επιστημονικά και ερευνητικά προγράμματα με χορηγίες υλικών άμεσης ανάλωσης και πάγιου εξοπλισμού.

Με όραμα να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρηματικότητα, η ΑΜΚΕ ενισχύει την έρευνα και φέρνει κοντά ερευνητές από όλα τα πεδία των επιστημών υγείας, εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη βιομηχανία, προκειμένου να μετατρέψουν τη γνώση σε καινοτόμες λύσεις για την κοινωνία.

Η 25η Νοέμβρη καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 1999. Στην Ευρώπη υπεγράφη το 2017 η απόφαση - σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, γνωστή και ως συνθήκη της Κωνσταντινούπολης.

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