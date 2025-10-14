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Citigroup: Στα 3,8 δισ. δολάρια τα κέρδη το γ&#039; τρίμηνο - Άνοδος 15%
Επιχειρήσεις
17:16 - 14 Οκτ 2025

Citigroup: Στα 3,8 δισ. δολάρια τα κέρδη το γ' τρίμηνο - Άνοδος 15%

Reporter.gr Newsroom
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Η Citigroup Inc. ανακοίνωσε την Τρίτη κέρδη ύψους 3,8 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση με πέρυσι και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς κάθε επιχειρηματική μονάδα της τράπεζας κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ εσόδων.

Η αμερικανική τράπεζα πέτυχε αύξηση 9% στα συνολικά έσοδα, χάρη στις εντυπωσιακές επιδόσεις των τμημάτων αγορών, επενδυτικής τραπεζικής, υπηρεσιών, διαχείρισης περιουσίας και λιανικής τραπεζικής στις ΗΠΑ.

Ισχυρές επιδόσεις στις αγορές και στο trading

Οι traders σταθερού εισοδήματος και μετοχών ξεπέρασαν τις προβλέψεις της Wall Street, αποφέροντας συνολικά 5,6 δισ. δολάρια, 15% περισσότερα από την ίδια περίοδο πέρυσι.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα από προϊόντα σταθερού εισοδήματος αυξήθηκαν στα 4 δισ. δολάρια (από 3,6 δισ.), ενώ οι επενδυτές μετοχών απέφεραν 1,5 δισ. δολάρια.

Τα prime balances, δηλαδή τα υπόλοιπα κεφαλαίων που διατηρούν οι premium ή θεσμικοί πελάτες, αυξήθηκαν κατά 44%, φθάνοντας σε ιστορικό υψηλό για τη μονάδα αγορών.

Άνοδος σε investment banking και διαχείριση περιουσίας

Η βελτίωση της αγοράς dealmaking ενίσχυσε σημαντικά τις επιδόσεις των investment bankers της Citi, με τις προμήθειες να αυξάνονται 17%, ξεπερνώντας ακόμη και τον ρυθμό ανάπτυξης της JPMorgan (16%).

Παράλληλα, η μονάδα διαχείρισης περιουσίας, στρατηγικός πυλώνας της CEO Τζέιν Φρέιζερ, σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 8%, κυρίως χάρη στην πλατφόρμα Citigold, που απευθύνεται σε εύπορους πελάτες με υψηλή ρευστότητα αλλά εκτός private banking.

Σταθερή ανάπτυξη στις ΗΠΑ και άνοδος εξόδων

Οι μονάδες υπηρεσιών και λιανικής στις ΗΠΑ κατέγραψαν αύξηση εσόδων 7%, πραγματοποιώντας το ισχυρότερο τρίμηνο των τελευταίων ετών.

Ωστόσο, τα έξοδα αυξήθηκαν επίσης κατά 9%, κυρίως λόγω του σχεδίου πώλησης της λιανικής δραστηριότητας της Citi στο Μεξικό (Banamex) και της ενίσχυσης των αμοιβών και προσλήψεων σε κρίσιμες θέσεις της Wall Street.

Η Τζέιν Φρέιζερ έχει εγκρίνει σειρά στρατηγικών επενδύσεων και προσλήψεων, με στόχο να καταστήσει την τράπεζα πιο ανταγωνιστική και να διορθώσει λειτουργικές αδυναμίες που στο παρελθόν είχαν προκαλέσει ρυθμιστικά πρόστιμα.

Η στρατηγική «μεταμόρφωσης» της Citigroup

Σε δηλώσεις της, η Φρέιζερ υπογράμμισε ότι η Citigroup «βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική θέση ως προς την ανταγωνιστικότητά της» χάρη στη μεταμόρφωση και τη στρατηγική απλοποίηση που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια.

Η μετοχή της Citi έχει υπεραπόδοση το 2025 έναντι όλων των βασικών αμερικανικών τραπεζών, με εξαίρεση τη Goldman Sachs, γεγονός που αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο νέο εταιρικό μοντέλο.

Ισχυρή απόδοση για τους μετόχους

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ανήλθαν στα 1,86 δολάρια, αυξημένα κατά 23% σε ετήσια βάση και πλήρως εναρμονισμένα με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η σταθερή άνοδος των εσόδων, σε συνδυασμό με την αύξηση της αποδοτικότητας, δίνει ώθηση στη Citi να ολοκληρώσει το έτος με ισχυρότερο ισολογισμό και αυξημένες αποδόσεις κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2025 - 17:28
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