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Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια
Επιχειρήσεις
11:33 - 07 Αυγ 2026

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Reporter.gr Newsroom
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Η Generali παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη σε όλες τις βασικές δραστηριότητές της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με το λειτουργικό αποτέλεσμα να αυξάνεται κατά 11,2% και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται κατά 13,7%. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία του τομέα διαχείρισης περιουσίας και κεφαλαίων, όπου η λειτουργική κερδοφορία σημείωσε άνοδο άνω του 31%.  

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 53,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 5,8% σε ετήσια βάση. Η ανάπτυξη προήλθε τόσο από τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, με τα ασφάλιστρα να αυξάνονται κατά 6,3%, όσο και από τον κλάδο Ζωής, ο οποίος κινήθηκε ανοδικά κατά 5,5%.

Στον κλάδο Ζωής καταγράφηκαν ιδιαίτερα ισχυρές καθαρές εισροές, οι οποίες ανήλθαν σε 8,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η αξία της νέας παραγωγής ενισχύθηκε κατά 21,1%, φτάνοντας τα 1,9 δισ. ευρώ, ενώ το σχετικό περιθώριο αυξήθηκε στο 5,86%, από 5,12% ένα χρόνο νωρίτερα.

Στα 4,5 δισ. ευρώ το λειτουργικό αποτέλεσμα

Το ενοποιημένο λειτουργικό αποτέλεσμα του ομίλου ανήλθε σε 4,505 δισ. ευρώ, έναντι 4,049 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η λειτουργική κερδοφορία στον κλάδο Ζωής αυξήθηκε κατά 8,8%, στα 2,194 δισ. ευρώ, ενώ στις Γενικές Ασφαλίσεις ενισχύθηκε κατά 4,7%, στα 2,141 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία βελτίωση παρουσίασε ο τομέας Asset & Wealth Management, όπου το λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 31,3%, φτάνοντας τα 735 εκατ. ευρώ, από 560 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο συνδυασμένος δείκτης στις Γενικές Ασφαλίσεις διαμορφώθηκε στο 91,5%, έναντι 91% έναν χρόνο πριν. Η αύξηση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες αποδίδεται, σύμφωνα με την εταιρεία, και στη μεγαλύτερη επίδραση των φυσικών καταστροφών.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,543 δισ. ευρώ, από 2,237 δισ. ευρώ προηγουμένως, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 17,9%, στα 2,538 δισ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,68 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,3%.

Κεφάλαια υπό διαχείριση 944 δισ. ευρώ

Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση του ομίλου έφτασαν στο τέλος Ιουνίου τα 944 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,9% σε σχέση με το τέλος του 2025. Τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, στα 32,1 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης φερεγγυότητας Solvency II διαμορφώθηκε στο 216%, από 219% στο τέλος του 2025, παραμένοντας ωστόσο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στον υπολογισμό του έχει συμπεριληφθεί και το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Generali, Philippe Donnet, απέδωσε τις επιδόσεις στα ισχυρά αποτελέσματα όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου.

Όπως ανέφερε, οι δραστηριότητες Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, παρά την αυξημένη επιβάρυνση από τις φυσικές καταστροφές, ενώ η Generali παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση των στόχων του στρατηγικού της σχεδίου «Lifetime Partner 27: Driving Excellence».

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