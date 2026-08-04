Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές

Η μεταβλητότητα της τιμής του Bitcoin στο εύρος των 62.000-64.000 δολαρίων επέστρεψε το τελευταίο 24ωρο, καθώς το κρυπτονόμισμα επιχείρησε να κινηθεί και προς τα δύο αυτά όρια, χωρίς όμως να καταφέρει τελικά να «σπάσει» κανένα από αυτά.

Στις ειδήσεις της ημέρας, το ενδιαφέρον της αγοράς έχει στραφεί και στην Hashdex, η οποία προχωρά στο κλείσιμο και τη ρευστοποίηση του spot bitcoin ETF της (DEFI), ύψους 14,7 εκατ. δολαρίων, σε μια κίνηση που αποτελεί πιθανότατα την πρώτη εκκαθάριση αμερικανικού ETF που κατέχει απευθείας Βitcoin.

Η εταιρεία απέδωσε την απόφαση στη χαμηλή ζήτηση, το περιορισμένο μέγεθος του fund, τη ρευστότητα και το λειτουργικό κόστος, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν περισσότερο σε προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Το DEFI, το μικρότερο αμερικανικό spot bitcoin ETF, θα σταματήσει τη διαπραγμάτευση στις 17 Αυγούστου και στη συνέχεια θα πουλήσει τα bitcoin που διαθέτει, επιστρέφοντας τα κεφάλαια στους μετόχους.

«Μεγάλο μέρος της αγοράς θεωρεί ότι το κόστος ευκαιρίας από τη διακράτηση BTC είναι πλέον πολύ υψηλό, την ώρα που οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη καταγράφει εκρηκτική άνοδο», ανέφερε σε έκθεσή του τον Ιούνιο ο επικεφαλής έρευνας της K33 Research, Βέτλε Λούντε.

Η εξέλιξη έρχεται παρά τη συνολική ανάπτυξη της αγοράς spot bitcoin ETF στις ΗΠΑ, η οποία έχει συγκεντρώσει 77,6 δισ. δολάρια σε ενεργητικό και πάνω από 51 δισ. δολάρια καθαρών εισροών. Κυρίαρχη θέση διατηρούν τα ETF της BlackRock και της Fidelity, ενώ η Hashdex συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην αγορά μέσω άλλων crypto προϊόντων της.

«Ασκήσεις» ισορροπίας για τους κατόχους Bitcoin

Λιγότερο από το 55% της συνολικής προσφοράς Bitcoin βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κέρδος, γεγονός που σημαίνει ότι μόλις λίγο πάνω από τα μισά νομίσματα αξίζουν περισσότερο από την τιμή στην οποία αγοράστηκαν από τους κατόχους τους, σύμφωνα με την Bitfinex.

Αυτό δείχνει ότι ο μέσος επενδυτής βρίσκεται κοντά στο σημείο μηδενικού κέρδους ή ζημίας, μια ένδειξη που εμφανίζεται συχνά σε περιόδους αλλαγής τάσης και όχι απαραίτητα σε κορυφές ή πυθμένες της αγοράς.

Οι πρόσφατοι αγοραστές είναι εκείνοι που βρίσκονται υπό πίεση. Ο δείκτης Short-Term Holder SOPR, ο οποίος δείχνει πάνω από το 1 όταν τα πορτοφόλια που αγόρασαν Bitcoin τους τελευταίους μήνες πωλούν με κέρδος και κάτω από το 1 όταν πωλούν με ζημία, διαμορφώνεται στο 0,9971.

Η Bitfinex χαρακτηρίζει την κατάσταση αυτή ως σημείο καμπής, υποστηρίζοντας ότι η προσφορά μετακινείται από πιο αδύναμους κατόχους προς πιο ισχυρούς επενδυτές. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα δεδομένα δείχνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ότι η αγορά βρίσκεται εγκλωβισμένη γύρω από το σημείο ισορροπίας και δεν έχει ακόμη επιλέξει κατεύθυνση, ενώ οι μέχρι τώρα πωλήσεις παραμένουν ελεγχόμενες.

Η παρέμβαση ΗΠΑ-Ιαπωνίας στο γεν δοκιμάζει τους φόβους για το carry trade

Το Bitcoin παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο το τελευταίο 24ωρο, καθώς η κοινή παρέμβαση Ουάσινγκτον και Τόκιο για τη στήριξη του γεν αναζωπύρωσε τις ανησυχίες σχετικά με το φθηνό ιαπωνικό χρήμα που χρησιμοποιείται για μοχλευμένες τοποθετήσεις στις παγκόσμιες αγορές.

Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι αγόρασαν γεν την Παρασκευή, μετά την υποχώρηση του ιαπωνικού νομίσματος στα 163,73 γεν ανά δολάριο. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ιαπωνίας δείχνουν ότι το Τόκιο ενδέχεται να δαπάνησε έως και 36,6 δισ. δολάρια, ενώ το ύψος της αμερικανικής συμμετοχής δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Το γεν ανέκαμψε στα 157,57 ανά δολάριο την Παρασκευή και διατηρήθηκε κοντά στα 157 τη Δευτέρα.

Οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων παρακολουθούν στενά το γεν λόγω του λεγόμενου carry trade. Οι επενδυτές δανείζονται κεφάλαια στην Ιαπωνία, όπου το βασικό επιτόκιο βρίσκεται στο 1%, και τοποθετούν τα χρήματα σε περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις.

Μια απότομη άνοδος του γεν μπορεί να αναγκάσει αυτούς τους επενδυτές να κλείσουν θέσεις και να πουλήσουν άλλα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να αποπληρώσουν τα δάνεια.

Ο κίνδυνος αυτός, ωστόσο, δεν επηρέασε άμεσα το Bitcoin. Το BTC διαπραγματευόταν κοντά στα 63.600 δολάρια τη Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο περίπου 1,8% σε 24ωρη βάση, ενώ παρέμενε σχεδόν αμετάβλητο σε εβδομαδιαίο επίπεδο.

Ο Alvin Kan, διευθύνων σύμβουλος λειτουργιών της Bitget Wallet, δήλωσε ότι η παρέμβαση θα πρέπει να θεωρηθεί περισσότερο ως προσπάθεια περιορισμού των άτακτων κινήσεων στις αγορές και όχι ως η αρχή μιας μακροχρόνιας ανάκαμψης του γεν.

Η διαφορά επιτοκίων εξακολουθεί να ευνοεί το δολάριο, με το βασικό επιτόκιο της Federal Reserve να βρίσκεται στο εύρος 3,50%-3,75%, έναντι 1% της Τράπεζας της Ιαπωνίας. Χωρίς σημαντική μείωση αυτής της διαφοράς ή χωρίς οι επενδυτές να αρχίσουν να περιορίζουν από μόνοι τους τις θέσεις που χρηματοδοτούνται μέσω γεν, οι επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις ενδέχεται απλώς να επιβραδύνουν την υποχώρηση του ιαπωνικού νομίσματος.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Τρίτης (4/8), το Bitcoin κινείται στα 63.710 δολάρια με άνοδο 1,63% και το Ethereum «παίζει» στα 1.865 δολάρια με κέρδη 1,15%.

Η κεφαλαιοποίηση του μεγαλύτερου ψηφιακού νομίσματος αγγίζει τα 1,27 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά κινείται στα 56,55%.

Το Solana κερδίζει 1,3% στα 73,48 δολάρια, το XRP σημειώνει άνοδο της τάξης του 0,48% στο 1,07 δολάριο και το ΒΝΒ είναι στο +0,52% στα 589 δολάρια.

Το HYPE, εν τω μεταξύ, κάνει άλμα 4,59% στα 55,21 δολάρια και το Dogecoin κερδίζει 1,29% στο 0,07031 δολάριο, ενώ το Cardano εκτοξεύεται κατά 4,27% στο 0,1951 δολάριο και το Shiba Inu κάνει επίσης υψηλές πτήσεις με κέρδη 3,43% στο 0,000005013 δολάριο.

Την ίδια ώρα, το Litecoin κινείται οριακά στα «πράσινα» με κέρδη 0,06% κατακτώντας τα 44,27 δολάρια και το Monero σημειώνει άνοδο 0,55% στα 364,28 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται στα 2,24 τρισ. δολάρια με κέρδη 0,9%.