Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Ισχυρή άνοδο τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην κερδοφορία της σημείωσε το 2025 η Go Delivery, η εταιρεία που έχει αναλάβει την εκτέλεση των υπηρεσιών διανομής για τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας efood.

Σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία, η ανάπτυξη της δραστηριότητας του efood αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα της Go Delivery, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται στα 159 εκατ. ευρώ, έναντι 91 εκατ. ευρώ το 2024. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 74,73%.

Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 7,61 εκατ. ευρώ, από 4,24 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας ενίσχυση κατά 79,48%.

Η Go Delivery αποτελεί συνδεδεμένη εταιρεία της Online Delivery, η οποία είναι η εταιρεία πίσω από το efood και ανήκει στον διεθνή όμιλο Delivery Hero.

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών διανομής για τη μεταφορά τροφίμων, προϊόντων λιανικής και άλλων καταναλωτικών αγαθών που παραγγέλλονται μέσω της πλατφόρμας efood.

Πάνω από 14.000 συνεργάτες διανομείς

Η σημαντική αύξηση του τζίρου το 2025 αποδίδεται κυρίως στην επέκταση των υπηρεσιών διανομής που εκτελεί η εταιρεία, αλλά και στην ενίσχυση του δικτύου των συνεργαζόμενων διανομέων.

Ο αριθμός των διανομέων που συνεργάζονται με τη Go Delivery έχει ξεπεράσει πλέον τους 14.000, ακολουθώντας την αυξημένη ζήτηση και την άνοδο των παραγγελιών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Την ίδια στιγμή, κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2025 σημειώθηκε αύξηση τόσο στα λοιπά λειτουργικά έξοδα όσο και στις ζημίες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με την άνοδο των αμοιβών για τις υπηρεσίες διανομής, καθώς διευρύνθηκε ο αριθμός των συνεργατών της Go Delivery και αυξήθηκε αντίστοιχα ο όγκος των παραγγελιών που πραγματοποιούνται μέσω του efood.