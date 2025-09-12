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Ασπρόπυργος: Σύλληψη 49χρονου που καλλιεργούσε κάνναβη στο σπίτι του
Ειδήσεις
22:55 - 12 Σεπ 2025

Ασπρόπυργος: Σύλληψη 49χρονου που καλλιεργούσε κάνναβη στο σπίτι του

Reporter.gr Newsroom
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Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (10/9) από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, με στόχο τη σύλληψη 49χρονου ημεδαπού, ο οποίος φέρεται να καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης στην οικία του στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Η έρευνα και τα ευρήματα

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν αξιολόγησης σχετικών πληροφοριών, διαπιστώθηκε η εμπλοκή του 49χρονου σε παράνομη καλλιέργεια κάνναβης. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 29 δενδρύλλια κάνναβης
  • 201 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
  • αποσπάσματα δενδρυλλίων
  • σπόροι κάνναβης
  • κάμερα παρακολούθησης
  • ζυγαριά ακριβείας
  • το ποσό των 390 ευρώ

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 22:21
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