Ασπρόπυργος: Σύλληψη 49χρονου που καλλιεργούσε κάνναβη στο σπίτι του

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.
Η έρευνα και τα ευρήματα
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν αξιολόγησης σχετικών πληροφοριών, διαπιστώθηκε η εμπλοκή του 49χρονου σε παράνομη καλλιέργεια κάνναβης. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- 29 δενδρύλλια κάνναβης
- 201 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
- αποσπάσματα δενδρυλλίων
- σπόροι κάνναβης
- κάμερα παρακολούθησης
- ζυγαριά ακριβείας
- το ποσό των 390 ευρώ
Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.