Ασπρόπυργος: Σύλληψη 49χρονου που καλλιεργούσε κάνναβη στο σπίτι του

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (10/9) από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, με στόχο τη σύλληψη 49χρονου ημεδαπού, ο οποίος φέρεται να καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης στην οικία του στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Η έρευνα και τα ευρήματα

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν αξιολόγησης σχετικών πληροφοριών, διαπιστώθηκε η εμπλοκή του 49χρονου σε παράνομη καλλιέργεια κάνναβης. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

29 δενδρύλλια κάνναβης

201 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

αποσπάσματα δενδρυλλίων

σπόροι κάνναβης

κάμερα παρακολούθησης

ζυγαριά ακριβείας

το ποσό των 390 ευρώ

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.