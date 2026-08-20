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ΕΛΑΣ κατά ΥΠΕΝ για το AntiNero: Ένα πρόγραμμα τέτοιας κλίμακας κρίνεται από τα στοιχεία
Πολιτική
18:04 - 20 Αυγ 2026

ΕΛΑΣ κατά ΥΠΕΝ για το AntiNero: Ένα πρόγραμμα τέτοιας κλίμακας κρίνεται από τα στοιχεία

Reporter.gr Newsroom
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Ομαδικά πυρά κατά του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξαπολύουν οι τομείς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΕΛΑΣ, με αφορμή την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ υπό τον τίτλο «Το AntiNero κρίνεται από τα στοιχεία και τα αποτελέσματά του».

Όπως επισημαίνουν, ένα πρόγραμμα τέτοιας έκτασης και σημασίας «πράγματι πρέπει να κρίνεται από τα στοιχεία», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα δεδομένα και τα αποτελέσματα του AntiNero.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν, "το υπουργείο παραθέτει κυρίως στοιχεία που πιστοποιούν την υλοποίηση φυσικού αντικειμένου, όχι αυτομάτως την επιχειρησιακή, περιβαλλοντική και οικονομική αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων".

"Η ενεργός διαχείριση των δασών και της καύσιμης ύλης είναι αναγκαίο μέτρο πρόληψης. Το AntiNero, επομένως, δεν πρέπει ούτε να απαξιώνεται συλλήβδην ούτε να μετατρέπεται σε κυβερνητικό επικοινωνιακό τρόπαιο", τονίζει η ΕΛΑΣ σε σχετική ανακοίνωση.

Ως εκ τούτου, η ΕΛΑΣ ζητά:

* Ανεξάρτητη αξιολόγηση του συνόλου του προγράμματος από διεπιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, με τη συμμετοχή πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων και χωρίς την εποπτεία των φορέων υλοποίησης.

* Δημοσιοποίηση των μελετών, των γεωχωρικών δεδομένων των παρεμβάσεων AntiNero και των μη διαβαθμισμένων επιχειρησιακών εκτιμήσεων, ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να ελεγχθούν και να επαληθευτούν.

* Προκαθορισμένους δείκτες επιχειρησιακής, οικολογικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας, όπως η επίδραση στην ένταση και στην ταχύτητα εξάπλωσης των πυρκαγιών, ο περιορισμός της καμένης έκτασης, η επιχειρησιακή χρησιμότητα και η σχέση κόστους-οφέλους.

* Αξιολόγηση της αξιοποίησης των παρεμβάσεων πρόληψης από το Πυροσβεστικό Σώμα και τη Δασική Υπηρεσία και αποτίμηση της συμβολής τους κατά την αντιμετώπιση πραγματικών συμβάντων.

* Αποσαφήνιση του καθεστώτος περιβαλλοντικής αξιολόγησης, με δημόσια τεκμηρίωση του τρόπου εξέτασης των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προγράμματος εθνικής κλίμακας.

"Η πρόληψη είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να αξιολογείται αποκλειστικά από εκείνους που σχεδιάζουν, χρηματοδοτούν και υλοποιούν το πρόγραμμα. Χωρίς ανεξάρτητη αξιολόγηση και μετρήσιμα αποτελέσματα, ο ισχυρισμός ότι "το AntiNero δουλεύει" παραμένει κυβερνητικό αφήγημα και όχι επιστημονικά τεκμηριωμένο συμπέρασμα", καταλήγει.

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