Ηλεία: Εξαρθρώθηκε σπείρα ληστών με λεία πάνω από €25.000

Στην εξιχνίαση της δράσης εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε πραγματοποιήσει σειρά κλοπών σε περιοχές της Ηλείας προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε η ταυτότητα έξι μελών της ομάδας, ενώ συνολικά εξιχνιάστηκαν 10 κλοπές. Για την υπόθεση αναζητούνται προκειμένου να συλληφθούν πέντε ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο έκτος κατηγορούμενος είναι ήδη κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Δέκα κλοπές μέσα σε έναν μήνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική ομάδα φέρεται να συγκροτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 και να συνέχισε τη δράση της έως τις 9 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα μέλη της φέρονται να πραγματοποίησαν 10 κλοπές σε διάφορες περιοχές της Ηλείας, μεταξύ των οποίων η Αμαλιάδα, η Ανδραβίδα, τα Λεχαινά, η Νέα Μανολάδα, ο Λάππας και ο Σταφιδόκαμπος.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εξιχνίασαν έξι κλοπές οχημάτων, τρεις ολοκληρωμένες κλοπές από κοσμηματοπωλείο, αποθήκη και κατάστημα υπεραγοράς, καθώς και μία απόπειρα διάρρηξης σε πρακτορείο ΟΠΑΠ.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που φέρονται να αφαίρεσαν ήταν κοσμήματα και χρηματικά ποσά, ενώ σε μία από τις περιπτώσεις αφαίρεσαν ακόμη και ΑΤΜ από κατάστημα υπεραγοράς. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος υπολογίζεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε περισσότερα από 25.000 ευρώ.

Έκλεβαν οχήματα και τα χρησιμοποιούσαν στις διαρρήξεις

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι δράστες φέρονται να επέλεγαν κυρίως τις βραδινές ώρες για τις ενέργειές τους, χρησιμοποιώντας οχήματα που είχαν κλέψει προηγουμένως.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κλοπής του ΑΤΜ από την υπεραγορά. Μετά την ολοκλήρωση της πράξης, τα μέλη της ομάδας φέρονται να κατευθύνθηκαν με το κλεμμένο όχημα σε αγροτική περιοχή του Δήμου Πηνειού, όπου το πυρπόλησαν και το κατέστρεψαν ολοσχερώς, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση δύο αυτοκινήτων, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της ομάδας για την τέλεση των κλοπών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των έξι κατηγορουμένων αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.