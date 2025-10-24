Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα (24/10) οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι

Σήμερα, Παρασκευή (24/10), απολογούνται οι 12 εκ των 37 συλληφθέντων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με βαρύ κατηγορητήριο.

Πιο αναλυτικά, σε βάρος των 37 συλληφθέντων, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς έχουν αποδώσει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς και για το πλημμέλημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν σταδιακά ανά ομάδες μέχρι τη Δευτέρα (27/10) ενώ τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης – κατά την δημόσια τηλεόραση – αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή. Πρόκειται για τον 38χρονο από τα Γιαννιτσά, ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, τη 30χρονη σύζυγό του και τον 36χρονο υπαρχηγό από την Κρήτη.

Ανάμεσα στους πρώτους κατηγορούμενους που είχαν λάβει προθεσμία να απολογηθούν σήμερα (24/10) βρίσκεται και μία έγκυος γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο λόγω αδιαθεσίας. Εφόσον δεν καταφέρει να απολογηθεί σήμερα, θα λάβει νέα προθεσμία.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για 125 ακόμη πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν νέες συλλήψεις.