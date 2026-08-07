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Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη
Ειδήσεις
18:03 - 07 Αυγ 2026

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Reporter.gr Newsroom
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Σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μυστρά Λακωνίας, ο οποίος είχε διατηρήσει τη σορό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη, ενώ παράλληλα φέρεται να εισέπραττε τη σύνταξή του.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε την Παρασκευή (7/8) ενώπιον των δικαστικών Αρχών στη Σπάρτη, προκειμένου να λογοδοτήσει για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Αστυνομίας σχετικά με τη μακροχρόνια εξαφάνιση του ηλικιωμένου.

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σπάρτης εκδικάστηκε αποκλειστικά η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς ο 55χρονος είχε δώσει ανακριβείς πληροφορίες στους αστυνομικούς για το πού βρισκόταν ο πατέρας του.

Σε βάρος του εξακολουθούν να εκκρεμούν κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα για απάτη κατ’ εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή.

Παρά την εισαγγελική πρόταση να εκτιθεί η ποινή, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης και αποφάσισε η ποινή να ανασταλεί για τρία χρόνια. Ως αποτέλεσμα, ο 55χρονος αφέθηκε ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

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