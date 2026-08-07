Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Από τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης και τα εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για την προμήθειά τους, στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και από εκεί σε έναν ολοένα και πιο σκληρό πολιτικό καβγά.

Η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης έχει πλέον δύο παράλληλες διαδρομές: η μία εξελίσσεται μέσα από ελέγχους και αναζητήσεις στοιχείων και η άλλη μέσα από ανακοινώσεις, βίντεο και αιχμηρές αναρτήσεις.

Αυτό είναι το χρονικό των βασικών σταθμών της.

Από την έρευνα στην αποχώρηση της ΤΕΧΑΝ

Τα πολυκέντρα ανακύκλωσης, που προωθήθηκαν από το 2019 και μετά, έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την έρευνα να αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης και καταγγελίες για υπερκοστολόγηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η συνολική δαπάνη ξεπέρασε τα 80 εκατ. ευρώ, ενώ σε πόρισμα της ΕΔΕΛ αναφέρεται κόστος 300.000 ευρώ ανά «σπιτάκι», έναντι εκτιμώμενης αξίας 66.000 ευρώ.

Η έρευνα φτάνει και στις εγκαταστάσεις της ΤΕΧΑΝ, όπου αναζητούνται ψηφιακά αρχεία και συμβάσεις.

Στη συνέχεια, η εταιρεία ανακοινώνει ότι από τις 15 Ιουλίου σταματά την υποστήριξη των πολυκέντρων. Στις 17 Ιουλίου ο ΕΔΣΝΑ ενημερώνει τους δήμους για τα νέα δεδομένα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αρχίζει η απομάκρυνση των «σπιτιών».

Και κάπου εδώ, η υπόθεση περνά από το ελεγκτικό στο πολιτικό πεδίο.

Από τις ερωτήσεις στη Βουλή στο πολιτικό μπρα-ντε-φερ

Το θέμα έχει ήδη απασχολήσει επανειλημμένα τη Βουλή. Ο Γιώργος Βλάχος έχει καταθέσει ερωτήσεις για το κόστος, τη διαδικασία και τη λειτουργία των πολυκέντρων, ενώ τον Μάιο του 2026 επανέρχεται με νέα επίκαιρη ερώτηση. Η κυβέρνηση, διά του Παύλου Μαρινάκη, υποστηρίζει ότι το ζήτημα έχει ήδη απαντηθεί στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Την ίδια ώρα, όμως, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρεμβαίνει με βίντεο για τα «πράσινα σπιτάκια», θέτοντας στο επίκεντρο το κόστος και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Η απάντηση έρχεται από τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είχε προηγουμένως δώσει «διορία» στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να «μαζέψει» όσα καταλογίζει για την υπόθεση στην κυβέρνηση, σε βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ανταποκρίνεται, όπως ήταν αναμενόμενο.

Ο νυν υπουργός Υγείας, ο οποίος βρισκόταν στο υπουργείο Ανάπτυξης την περίοδο της συμφωνίας, επιλέγει να απαντήσει με δικό του βίντεο και ανάρτηση. Και βάζει στο κάδρο ένα πρόσωπο που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης: την Κωνσταντίνα Γεωργάκη.

Η καθηγήτρια του ΑΠΘ είναι σήμερα γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ. Ο Γεωργιάδης επικαλείται τη νομική γνωμοδότηση που είχε συντάξει τον Ιανουάριο του 2025 και υποστηρίζει ότι από αυτήν προκύπτει πως «όλα έχουν γίνει καλώς και σύννομα και συμφέροντα για το Δημόσιο».

Το ερώτημα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι ευθύ: πώς γίνεται το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει την υπόθεση, όταν η σημερινή γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του κόμματος έχει υπογράψει τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση;

Το γάντι έχει πέσει.

Και η Χαριλάου Τρικούπη το σηκώνει.

Η αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί με ανακοίνωσή του τον υπουργό ότι «κάνει πως δεν καταλαβαίνει» και επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από την ουσία σε μια επιλεκτική ανάγνωση της γνωμοδότησης.

Η θέση του κόμματος είναι ότι το κείμενο της Γεωργάκη δεν αποτελεί πόρισμα για την υπόθεση της ΤΕΧΑΝ ούτε αξιολόγηση της νομιμότητας της συγκεκριμένης σύμβασης. Αφορά συγκεκριμένα νομικά ζητήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΔΕΛ και τη δεσμευτικότητα αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Και από την άμυνα περνά στην επίθεση, θέτοντας τα εξής ερωτήματα:

Γιατί στην Ελλάδα κόστισαν πέντε φορές παραπάνω;

Γιατί δεν υπερασπίστηκε το δημόσιο συμφέρον η κυβέρνηση;

Ποιοι κέρδισαν από αυτή τη σύμβαση;

Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει έτσι τη συζήτηση στο κόστος και στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, βάζοντας παράλληλα στο κάδρο την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την παύση υποστήριξης των πολυκέντρων.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας τον Γεωργιάδη ότι επιχειρεί να σταματήσει τη δημόσια συζήτηση.

Το ΠΑΣΟΚ, λέει, «δεν θα του κάνει το χατίρι».

Η υπόθεση πλέον δεν αφορά μόνο τα «σπιτάκια».

Αφορά και το ποιος θα έχει την τελευταία λέξη.

Η Γεωργάκη απαντά και η κόντρα γίνεται προσωπική

Η Κωνσταντίνα Γεωργάκη αποφασίζει να απαντήσει η ίδια.

Με μακροσκελή παρέμβασή της ξεκαθαρίζει ότι η γνωμοδότηση που υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2025 ήταν νομική γνωμοδότηση και όχι πόρισμα εμπειρογνώμονα για την υπόθεση της ΤΕΧΑΝ.

Εξηγεί ότι κλήθηκε να απαντήσει σε συγκεκριμένα νομικά ερωτήματα και όχι να κρίνει αν η συγκεκριμένη προμήθεια ήταν συμφέρουσα ή αν η διαδικασία υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον.

Κατηγορεί, παράλληλα, τον Γεωργιάδη ότι συγχέει διαφορετικά πράγματα: την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την επιστημονική ερμηνεία μιας νομικής γνωμοδότησης και την πολιτική συζήτηση για τη σκοπιμότητα της προμήθειας.

Και επαναφέρει στο τραπέζι τις αποφάσεις ανάκτησης ποσών του Σεπτεμβρίου του 2025.

Σύμφωνα με την ίδια, η γνωμοδότηση δεν χρησιμοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία ως επιβεβαίωση ότι «όλα έγιναν σωστά». Αντιθέτως, μετά τους διοικητικούς ελέγχους εκδόθηκαν αποφάσεις για την ανάκτηση ποσών που κρίθηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Το ερώτημα, επιμένει, είναι άλλο: αν η προμήθεια ήταν σκόπιμη και αν προστατεύθηκε το δημόσιο συμφέρον.

Ο Γεωργιάδης, όμως, δεν κάνει πίσω.

Η νέα του απάντηση είναι σύντομη, αλλά ενδεικτική της έντασης που έχει πλέον πάρει η σύγκρουση:

«Διαβάστε πώς είναι να γράφει κάποιος όταν τον έχουν πιάσει με τη “γίδα στην πλάτη”».

Και κάπως έτσι, μια υπόθεση που ξεκίνησε με «σπιτάκια» ανακύκλωσης και ελέγχους για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος καταλήγει, προς το παρόν, σε ένα πολιτικό μπρα-ντε-φερ χωρίς ορατό τέλος.

Τα «σπιτάκια» μπορεί να βγήκαν από την καθημερινότητα των δήμων, όχι όμως και από την επικαιρότητα.

Γιατί πίσω από τον πολιτικό καβγά, τις αναρτήσεις και τις εκατέρωθεν αιχμές παραμένει η ίδια υπόθεση: τα χρήματα που δαπανήθηκαν, οι συμβάσεις που ελέγχονται, τα ποσά που ζητήθηκε να ανακτηθούν και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Και όσο η έρευνα ψάχνει τις απαντήσεις, το ΠΑΣΟΚ και ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχίζουν να δίνουν τη δική τους μάχη για το ποιος θα χρεωθεί την υπόθεση – και, κυρίως, ποιος θα πει την τελευταία κουβέντα.

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αναδειχθεί πρωταγωνιστής της αντιπολίτευσης

Από εκεί και ύστερα, πίσω από την ένταση αρχίζει να μυρίζει και κάτι περισσότερο από μια ακόμη κοινοβουλευτική αντιπαράθεση. Μυρίζει προεκλογικό κλίμα, παρότι – με τα σημερινά δεδομένα – οι κάλπες δεν φαίνεται να οδηγούνται τελικά στο φθινόπωρο.

Το ΠΑΣΟΚ, πάντως, δείχνει να επενδύει ολοένα περισσότερο σε μια επιθετική αντιπολιτευτική γραμμή, διεκδικώντας να καλύψει τον χώρο που άλλοτε κατείχε ο ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα και να τον υπερκεράσει σε ένταση, επιμονή και πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση.

Και αν αυτή είναι η νέα αντιπολιτευτική μάχη, η υπόθεση των «σπιτιών» είναι μόνο ένα από τα πεδία στα οποία φαίνεται πως θα δοκιμαστεί.

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