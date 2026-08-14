«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας απέρριψε την Παρασκευή (14/8) νομοσχέδιο που θα απαγόρευε την πρόσβαση των κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ένα σημαντικό πλήγμα στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, το οποίο γνωμοδοτεί προς τη γαλλική κυβέρνηση, έκρινε ότι οι περιορισμοί που προβλέπει το νομοσχέδιο παραβιάζουν δυσανάλογα το δικαίωμα των ανηλίκων στην ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας. Παράλληλα, το νομοσχέδιο δεν προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Ο Μακρόν είχε αναγάγει την απαγόρευση αυτή —την πρώτη ανάλογη πρωτοβουλία στην Ευρώπη— σε εμβληματική πολιτική της δεύτερης και τελευταίας προεδρικής του θητείας, επιδιώκοντας παράλληλα να θέσει τους νέους περιορισμούς στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας. Στόχος του ήταν η απαγόρευση να τεθεί σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο, ενόψει της αναμενόμενης ανακοίνωσης από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κυβερνητικό νομοσχέδιο είχε ολοκληρώσει τη μακρά νομοθετική του διαδρομή, έπειτα από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις και αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι. Θα αποτελούσε την πρώτη στην Ευρώπη θέσπιση ηλικιακού περιορισμού για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στον ίδιο δρόμο είχαν αρχίσει να κινούνται η Ελλάδα και η Δανία.

Ωστόσο, το άρθρο 1 του γαλλικού νομοσχεδίου ουσιαστικά μετέτρεπε το μέτρο σε μια οριζόντια απαγόρευση, καθώς δεν έκανε επαρκή διάκριση ούτε μεταξύ των διαφορετικών κινδύνων που ενέχει κάθε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ούτε μεταξύ του βαθμού ευαλωτότητας των ίδιων των ανηλίκων, έκρινε το δικαστήριο.

Επιπλέον, η απαγόρευση θα αφορούσε και διαδικτυακές πλατφόρμες για τις οποίες δεν έχει αποδειχθεί ότι εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων.