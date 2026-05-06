Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»: Ανακαινίζονται πάνω από 220 σχολεία μέχρι το καλοκαίρι

Η β’ φάση του Προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» περιλαμβάνει παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού σε περισσότερες από 200 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα.

Η επίσημη ανακοίνωση και υπογραφή της δεύτερης φάσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών, εκπροσώπων των τεσσάρων τραπεζών-δωρητών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς), καθώς και της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού θα υλοποιηθούν εργασίες ανακαίνισης σε πάνω από 220 σχολεία σε όλη τη χώρα μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ ήδη μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε περισσότερες από 430 σχολικές μονάδες. Οι συγκεκριμένες εργασίες εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά το περιβάλλον διδασκαλίας και εργασίας για χιλιάδες μαθητές.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει ως στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων σε περισσότερα από 2.500 σχολεία. Η χρηματοδότηση προέρχεται σε σημαντικό βαθμό από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η οποία λειτουργεί ως εντολοδόχος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που συμμετέχουν ως δωρητές.

Με βάση τον σχεδιασμό, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 650 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 250 εκατ. ευρώ καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τις εργασίες στα σχολικά κτίρια, ενώ τα υπόλοιπα 400 εκατ. ευρώ προέρχονται από τη συμβολή των τραπεζών (100 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στην πρώτη φάση και τα υπόλοιπα 300 εκατ. ευρώ θα δοθούν μέσω πρόσθετης δωρεάς σε βάθος τριετίας).

Στην α’ φάση του προγράμματος, η οποία ολοκληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε με 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις τράπεζες, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες, καλύπτοντας 245 δήμους και το σύνολο των 13 περιφερειών της χώρας.

Αναλυτικά, οι παρεμβάσεις κατανέμονται ως εξής: 28 σχολεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 103 στην Αττική, 11 στο Βόρειο Αιγαίο, 31 στη Δυτική Ελλάδα, 12 στη Δυτική Μακεδονία, 17 στην Ήπειρο, 25 στη Θεσσαλία, 11 στα Ιόνια Νησιά, 80 στην Κεντρική Μακεδονία, 33 στην Κρήτη, 16 στο Νότιο Αιγαίο, 34 στην Πελοπόννησο και 30 στη Στερεά Ελλάδα.

Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και τη δημιουργία προσβάσιμων W.C. για άτομα με αναπηρία, την επισκευή ραμπών ΑμεΑ, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, καθώς και παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους, όπως κατασκευή ή αναβάθμιση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ και δημιουργία παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος, προτεραιότητα δόθηκε σε ειδικά σχολεία, σε σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε ακριτικές, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, καθώς και σε σχολεία που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές.