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Δημογραφικό: Τα σχολικά λουκέτα χτυπούν καμπανάκι για την περιφέρεια
Οικονομία
07:50 - 19 Αυγ 2026

Δημογραφικό: Τα σχολικά λουκέτα χτυπούν καμπανάκι για την περιφέρεια

Reporter.gr Newsroom
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Η εικόνα από τα σχολεία της χώρας αποτυπώνει με τρόπο σχεδόν συμβολικό το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.

Φέτος, 275 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν λόγω έλλειψης μαθητών, με το μεγαλύτερο πλήγμα να καταγράφεται στην Κεντρική Μακεδονία, όπου αναστέλλεται η λειτουργία 99 νηπιαγωγείων και 45 δημοτικών. Ακολουθεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη με 48 σχολικές μονάδες και η Πελοπόννησος, όπου αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας 26 σχολείων.

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται μια τάση που εξελίσσεται εδώ και χρόνια. Στην Α’ Δημοτικού των δημόσιων σχολείων θα φοιτήσουν φέτος 69.895 παιδιά, 1.199 λιγότερα από πέρυσι. Σε μόλις μία δεκαετία, οι μαθητές που ξεκινούν το Δημοτικό έχουν μειωθεί περίπου κατά 30%.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη στην ελληνική περιφέρεια, όπου η δημογραφική συρρίκνωση συναντά την έλλειψη επενδύσεων και ευκαιριών απασχόλησης. Η Ελλάδα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη συγκέντρωση πληθυσμού και οικονομικής δραστηριότητας στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές της επαρχίας να χάνουν σταδιακά το νεανικό και παραγωγικό τους δυναμικό.

Εξαίρεση αποτελούν λίγες νησιωτικές περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη, όπου καταγράφεται αύξηση του πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητας. Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο η διαρκής επέκταση του τουρισμού μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει το δημογραφικό και τα υπόλοιπα δομικά προβλήματα της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, όσο λιγοστεύουν οι οικογένειες, περιορίζεται και η ζήτηση για βασικές υπηρεσίες. Ένα σχολείο που κλείνει αποτελεί συχνά ένδειξη μιας ευρύτερης μεταβολής στην τοπική κοινωνία: λιγότερα παιδιά, λιγότερες οικογένειες, μικρότερη οικονομική δραστηριότητα.

Μέχρι σήμερα, οι πολιτικές για την αντιμετώπιση του δημογραφικού εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε επιδοματικές παρεμβάσεις, την ώρα που το πρόβλημα συνδέεται με την εργασία, το εισόδημα, τη στέγαση και τις υποδομές. Οι ειδικοί επισημαίνουν, άλλωστε, ότι οι βάσεις για την αντιστροφή της δημογραφικής τάσης πρέπει να τεθούν άμεσα, καθώς τα αποτελέσματα οποιασδήποτε πολιτικής θα φανούν σε βάθος δεκαετιών. Παράλληλα, απαιτείται μια πολυδιάστατη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής περιφέρειας.

Προτάσεις έχουν κατατεθεί πολλές. Αυτό που εξακολουθεί να απουσιάζει είναι μια συνεκτική και μακροπρόθεσμη στρατηγική.

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